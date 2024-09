Horror kobiety więzionej, gwałconej i katowanej. Jak to możliwe, że nikt nic nie wiedział?

35-letni Mateusz J. usłyszał zarzuty m.in. za to, że przez cztery lata znęcał się fizycznie i psychicznie ze szczególnym okrucieństwem nad 30-latką - przekazała prok. Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu do 25 lat więzienia.