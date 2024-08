Do aborcji wystarczy jedno zaświadczenie

Do procedury przerwania ciąży wystarcza jedno orzeczenie lekarza stwierdzające istnienie przesłanki zagrożenia zdrowia kobiety, w tym na przykład zaświadczenie lekarza psychiatry – powiedziała w piątek minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Minister zdrowia na konferencji prasowej z udziałem premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara przedstawiła wytyczne, które mają być wykładnią stosowania obowiązującego prawa dla lekarzy i szpitali.

Zaznaczyła, że obecnie nie jest przestrzegana zasada wprost wynikająca z ustawy, że do procedury przerwania ciąży wystarczy jedno orzeczenie lekarza stwierdzające istnienie przesłanki zagrożenia zdrowia kobiety.

"Jeśli w podmiocie leczniczym będzie żądanie drugiego orzeczenia lekarza bądź zwoływania konsylium, to należy to uznać za utrudnianie dostępu do procedury medycznej, która jest w koszyku świadczeń gwarantowanych" – dodała minister zdrowia.

Podkreśliła, że ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży mówi ogólnie o zdrowiu. Dlatego – jak zaznaczył – jeśli na przykład lekarz psychiatra uznaje, że ciąża jest zagrożeniem dla zdrowia psychicznego kobiety, to zaświadczenie lekarza psychiatry jest w świetle obowiązującego prawa wystarczającą przesłanką do terminacji ciąży. Zaznaczyła, że ustawa nie precyzuje, czy zagrożenie zdrowia lub życia kobiety ma być "nagłe, wyjątkowo groźne".

Obecnie przerwanie ciąży jest możliwe w dwóch przypadkach: gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu lub kazirodztwa).

Wytyczne dla szpitali i prokuratury w sprawie aborcji

Państwo po stronie kobiet

Kolejne próby legislacyjne w Sejmie pokazały, że w tej kadencji trudno będzie zdobyć większość parlamentarną dla projektów legalizujących aborcję do 12. tygodnia ciąży. Dlatego resorty sprawiedliwości i zdrowia przekazały w tej sprawie specjalne wytyczne do stosowania przez prokuraturę i szpitale.

Nie pozostajemy bezczynni, jeśli chodzi o udostępnienie możliwości dla kobiet we wczesnej ciąży, które z powodów zdrowotnych uznają, że powinny móc przeprowadzić legalną aborcję

– podkreślił Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej z Minister Zdrowia Izabelą Leszczyną i Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem.

Jak wyjaśnił szef rządu, wytyczne dla prokuratorów i szpitali zmienią realia stosowania obecnych przepisów w sprawie aborcji.

Szukamy takich sposobów działania, które zgodnie z prawem umożliwią w praktyce dostęp do legalnej aborcji dla kobiet, które z różnych powodów do tej aborcji powinny mieć prawo

– zaznaczył Donald Tusk.

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości oraz Minister Zdrowia zmieniają bowiem nastawienie prokuratury i lekarzy do kobiety, która ze względów zdrowotnych chce przerwać ciążę.

Lekarze będą czuli, że kiedy staną po stronie kobiety, to prokuratura będzie także po stronie kobiety, a nie po stronie bezdusznych i naszym zdaniem złych, bardzo restrykcyjnych zapisów […]. Państwo będzie coraz skuteczniej stawało po stronie kobiety wtedy, kiedy będzie podejmowała dramatyczne decyzje w swoim życiu

– mówił Prezes Rady Ministrów.

Szef rządu wyraził nadzieję, że w przyszłości uda się dokonać takiej zmiany prawa, która w pełni uszanuje oczekiwania i elementarne prawa polskich kobiet, jeśli chodzi o przeprowadzanie legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Wytyczne dla szpitali i prokuratury w sprawie aborcji

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna wyjaśniła, że celem wytycznych dla szpitali jest zapewnienie bezpieczeństwa kobietom, które ze względów zdrowotnych nie chcą donosić ciąży. Chodzi także o zapewnienie bezpieczeństwa prawnego lekarzom, którzy będą te wytyczne stosować.

Jak podkreśliła Minister, do procedury przerwania ciąży powinno wystarczyć jedno orzeczenie lekarza, które stwierdza istnienie przesłanki zagrożenia zdrowia kobiety. Może to być np. zaświadczenie od lekarza psychiatry.

Jeśli w podmiocie leczniczym będzie żądanie drugiego orzeczenia lekarza bądź zwoływania konsylium, to należy to uznać za utrudnianie dostępu do procedury medycznej, która jest w koszyku świadczeń gwarantowanych

– zaznaczyła szefowa resortu zdrowia.

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar także potwierdził, że ze względu na ochronę zdrowia psychicznego możliwa będzie decyzja o przeprowadzeniu zabiegu przerwania ciąży.

To jest okoliczność, która w świetle prawa jest absolutnie dopuszczalna. W takich sytuacjach nie powinna ona powodować zaangażowania prokuratury

– podkreślił Adam Bodnar.

Jak dodał, prokuratorzy muszą postępować zgodnie z nowymi wytycznymi, które będą podstawą do kształtowania określonej praktyki funkcjonowania całego państwa.

Chodzi o to, żeby zmienić atmosferę i filozofię działania. Prawa kobiet muszą być w centrum, a nie na odwrót

– zaznaczył Minister Sprawiedliwości.

Celem wytycznych dla prokuratury jest uwrażliwienie prokuratorów na sprawy związane z aborcją. Prokuratorzy powinni przykładać szczególną wagę do sytuacji kobiety, która znajduje się w tym trudnym dla siebie momencie życiowym.

PAP/red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl