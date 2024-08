Do poważnego wypadku drogowego doszło wczoraj (05.08.2024) na drodze krajowej S7 w okolicy miejscowości Surzyki Wielkie – pow. ostródzki.

Kilkanaście minut przed godziną 18:00 doszło do zderzenia samochodu osobowego, dostawczego i autokaru. Z ustaleń policji wynikało, że po najechaniu samochodowego w tył auta dostawczego, na tył osobówki najechał autokar. Siła uderzenia była bardzo duża. Przód autokaru i tył osobowego chevroleta uległo poważnym uszkodzeniom. Autem dostawczym podróżowało trzech mężczyzn – nie odnieśli żadnych obrażeń. Samochodem osobowym podróżowały dwie osoby, a wyniku wypadku kierowca auta został zabrany do szpitala. Autobusem podróżowało 21 osób (kobiety i dzieci) – obywatele Ukrainy oraz dwóch kierowców. Poważnie ranny został jeden z kierowców autokaru, który został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Podróżujące autobusem kobiety i dzieci, dzięki wsparciu burmistrza Miłomłyna zostały przetransportowane pojazdem gminnym do szkoły w Miłomłynie, gdzie czekały na podstawienie autobusu zastępczego.

Na miejscu akcji pracowało 5 zasępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „Ostróda”, a także 5 zastępów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Miłomłyna i Małdyt. Łącznie w akcji ratowniczej, nad którą dowodzenie objął st. kpt. Łukasz Zaniewski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie, udział wzięło 40 strażaków. Ponadto w akcji ratowniczej uczestniczyło 5 Zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz 5 radiowozów Policji – 11 policjantów.

KP PSP Ostróda

red.

lubawa@gazetaolsztynska.pl