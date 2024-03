Mieszkanka Lubawy okradała lokalne markety

Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi 48 – latce. Kobieta, chodząc na zakupy do jednego z lokalnych marketów kradła produkty spożywcze jak i przemysłowe. Straty sklepu to prawie 2000 zł. Teraz mieszkanka Lubawy ze swojego zachowania będzie tłumaczyła się przed sądem.