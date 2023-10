Ukradzione piły ukrył w lesie. Grozi mu 10 lat

We wtorek, 17 października lidzbarscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży trzech pił spalinowych z pomieszczenia gospodarczego w jednym z domostw na terenie Morawy. Wartość utraconego sprzętu opiewała na 1500 zł. Ustalenia policjantów wydziału kryminalnego już następnego dnia doprowadziły ich do 19-letniego mieszkańca Gminy Lidzbark Warmiński. Okazało się, że mężczyzna ukrył łupy pochodzące z kradzieży w różnych miejscach na terenie całej gminy, zakopując je w liściach i ściółce leśnej. Policjanci odzyskali sprzęt, który niebawem wróci do właściciela. 19-letni mężczyzna jeszcze dzisiaj, 19 października usłyszy zarzut dokonania kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat.

kpp/tom