Pierwszy w Polsce inteligentny terminal komunikacyjny stanął w Lidzbarku Warmińskim [zdjęcia]

W Lidzbarku Warmińskim w piątek 7 lipca zaprezentowano pierwszy w Polsce ITK, czyli inteligentny terminal komunikacyjny. Wygląda jak nowoczesny przystanek autobusowy, ale nie jest jedynie przystankiem. To spory krok w nowoczesność, wygodę i jednocześnie troską o środowisko naturalne. Jak wiadomo Lidzbark Warmiński dąży do zdobycia statusu uzdrowiska, więc lokalne władze starają się by kolejne inwestycje temu sprzyjały.

Ja wspomnieliśmy terminal, który stanął w okolicach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Liceum Katolickiego przy ul. Słonecznej w Lidzbarku Warmińskim to nie tylko przystanek autobusowy (w mieście jest już bezpłatna komunikacja oparta na elektrycznych autobusach), ale jest w nim możliwość wypożyczenia rowerów (zwykłych i elektrycznych). Na razie ma być ich 10, ale liczba będzie rosła w miarę potrzeb.

Jest też bankomat i wpłacomat w jednym, ławki do ładowania smartfonów, a niedługo też będą też paczkomat oraz wyświetlacz umożliwiający m.in. podgląd rozkładu jazdy i śledzenie autobusów komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym. To nie wszystkie możliwości tego nowego obiektu. Do dyspozycji jest też aplikacja, która pozwoli na śledzenie komunikacji miejskiej z czego w tej chwili najbardziej cieszą się najmłodsi mieszkańcy miasta — uczniowie dojeżdżający do szkół i ich rodzice.

Możliwości ITK są jednak większe. Będzie rozbudowywany o nowe funkcje w miarę potrzeb. Istotne jest też to, że terminal wykorzystuje energię słoneczną. Jest więc nie tylko ekonomiczny, ale też przyjazny środowisku. To dopiero początek tych nowoczesnych rozwiązań, które dają spore możliwości.

Podczas prezentacji terminalu burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski wspomniał, że to urządzenia mają służyć mieszkańcom, dlatego są dostosowywane do naszych potrzeb.

— My mieszkańcy jesteśmy beneficjentami tych działań — podkreślał i dodał, że takie nowoczesne rozwiązania możemy wprowadzać, dzięki wspaniałym mieszkańcom Lidzbarka Warmińskiego.

— Zintegrowany system informacji o odjazdach autobusów i zasilanie z OZE doskonale wpisuje się w ideę SMART CITY, która zakłada równoważony rozwój, poprawę jakości życia i wygody mieszkańców dzięki nowoczesnym rozwiązaniom infrastrukturalnym — mówił Jacek Wiśniowski jeszcze przed prezentacją. Przypomniał także o innym nowoczesnym rozwiązaniu, które już zostało wprowadzone na parkingu przy ul. Kopernika. Zainstalowano tam specjalne kamery, dzięki którym za pomocą aplikacji na smartfona będzie można sprawdzić, na przykład jadąc z innego miasta, czy są wolne miejsca.

