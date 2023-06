Groził ratownikom i uszkodził karetkę, którą sam wezwał

Policjanci interweniowali w Lubominie wobec agresywnego mężczyzny, który znieważył ratowników medycznych. Wcześniej sam wezwał zespół ratownictwa medycznego do swojej matki, a potem poprzecinał opony w karetce.

W sobotę, 17 czerwca po godzinie 17:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który zaatakował ratowników medycznych.

50-letni mieszkaniec Lubomina wezwał zespół ratownictwa medycznego do swojej 85-letniej matki, która źle się poczuła. Podczas badania kobiety mężczyzna bez żadnego powodu zaczął słownie znieważać ratowników, którzy mimo to dokończyli badanie i udzielili kobiecie niezbędnej pomocy. Gdy opuszczali mieszkanie, mężczyzna stał się bardziej agresywny i groził im pozbawieniem życia i zdrowia. Swoją agresję wyładował na karetce - przeciął nożem dwie przednie opony, przez co nie mogła ona pełnić swojej funkcji. Następnie spodziewając się przyjazdu policji zabarykadował się w domu.

Funkcjonariusze wykorzystując uchylone okno weszli do środka budynku i znaleźli mężczyznę schowanego w przestrzeni pomiędzy wersalką, a ścianą. 50-latek został zatrzymany, ale odmówił poddania się badaniu stanu trzeźwości.

Wczoraj, 19 czerwca mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych oraz kierowania wobec ratowników medycznych gróźb karalnych. Wycena uszkodzeń karetki pozwoli na przedstawienie również zarzutu zniszczenia mienia. Decyzją prokuratora krewki mężczyzna został objęty dozorem policji.

kpp/tom