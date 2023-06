Ponad 80 biskupów obraduje w Lidzbarku Warmińskim

— Motywem zasadniczym zaproszenia Konferencji Episkopatu do obrad właśnie w tym miejscu, w Lidzbarku Warmińskim, był oczywiście Rok Kopernika — powiedział abp Józef Górzyński, metropolita warmiński.

Podkreślił, że obchodzimy w tym roku okrągłe rocznice 550-lecia urodzin i 480-lecia śmierci Mikołaja Kopernika, ale także mija 780 lat od powstania diecezji warmińskiej.

— Mikołaj Kopernik związany był z ziemią warmińską w sposób szczególny, wyjątkowy. 40 lat, czyli większość swojego życia, spędził właśnie tutaj, jako kanonik warmiński, to spowodowało, że w sposób szczególny także włączony był w życie Kościoła warmińskiego. I ten motyw jest dla nas zasadniczy, bo chcemy to wydobyć i podkreślić — mówił metropolita warmiński. — Dla mnie to był dość oczywisty powód, aby zaprosić (uczestników Konferencji Episkopatu — przyp. red.) tu do Lidzbarka Warmińskiego, bo tutaj Mikołaj Kopernik spędził dużo czasu, ale przede wszystkim Lidzbark Warmiński był siedzibą biskupów warmińskich. My tutaj na Warmii z dumą podkreślamy, że nikt nie posiada tylu śladów życia i obecności Mikołaja Kopernika. Cieszę się ogromnie, że ta inicjatywa została przyjęta i że zaczniemy obrady właśnie w tym miejscu.

Goście przyjechali nie tylko z Polski. W obradach bierze udział także 14 przedstawicieli innych konferencji episkopatów europy.

— Tematem, który będzie się przewijał przez to zebranie jest przygotowanie do 16. zwyczajnego zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów. (...) Jesteśmy teraz w oczekiwaniu i w przygotowaniu do tego centralnego wydarzenia, które będzie miało miejsce w październiku tego roku w Rzymie — powiedział przed obradami bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Jak wspomniał, innymi tematami omawianymi przez biskupów będą także: Światowe Dni Młodzieży, duszpasterstwo rodziny, Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, czy nowe przepisy, dotyczące pochówku z urną i inne.

