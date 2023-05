Co roku zachwycają kreatywnością i różnorodnością [zdjęcia]

— Wasza postawa, determinacja w dążeniu do perfekcji i osiągnięcia zamierzonego celu jest naprawdę godna podziwu — mówiła do uczestników Agata Misiewicz, prezes Lidzbarskiego Stowarzyszenia "Aktywni w Niepełnosprawności", organizator tego niecodziennego turnieju. — Przełamanie stresu i słabości może nauczyć wiele niejednego z nas. Jesteście wspaniałym przykładem i wzorem do naśladowania.

Mimo że Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego Osób Niepełnosprawnych odbywa się w Lidzbarku Warmińskim, jak wspomnieliśmy, od pięciu lat, emocji na nim nie brakuje. Jest wzruszenie, stres był kiedyś przypadek omdlenia - na szczęście niegroźny, ale przede wszystkim wielka radość i to nie tylko ze zwycięstw, także z samego uczestnictwa.

Wszyscy biorący w imprezie udział tancerze amatorzy są uhonorowani za uczestnictwo. Inną sprawą jest ich ogromna satysfakcja z występów oraz entuzjazm publiczności, która chętnie klaszcze i nawet tańczy podczas pokazów. A te bywają wyjątkowo barwne.

Kostiumy dobrze przemyślane, dobrana do każdego występu scenografia (a trzeba dodać, że warunki nie pozwalają na wielkie konstrukcje), choreografia — naszpikowana łatwymi do odczytania symbolami i aluzjami. To wszystko sprawia, że turniej ma już wielu fanów, którzy co roku przybywają do miejskiej sali sportowej przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim na to wydarzenie.

Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo uczestników — nad nim co roku czuwają Joannici "Dzieło Pomocy" oraz o to by czuli się znakomicie, co nie jest łatwe, zważywszy, że każdy chciałby stanąć na podium.

W tym roku pierwsza nagroda trafiła do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietraszewie, którego tancerze zabrali nas w świat baśni. Na drugim miejscu znalazł się Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu. Artyści porwali publiczność do tańca hawajskiego - nogi "same chodziły" każdemu kto był na sali.

Na trzecim miejscu uplasował się zespół ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim ze swoim ekologicznym przesłaniem. Było też wyróżnienie, które zdobył Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornecie.

Przeniósł publiczność do kolorowego kwietnego ogrodu. Ostatnim wyróżnionym szczególnie zespołem tanecznym był Warsztat Terapii Zajęciowej z Dobrego Miasta. Z Lidzbarka Warmińskiego zabrał ze sobą Puchar Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego.

Poza konkursem przed publicznością i uczestnikami wystąpili tancerze ze studia Dance Control Emilii Kozłowskiej oraz Maja Cydejko. Trzeba też wspomnieć o wzruszającym momencie rozpoczęcia turnieju. W świat tańca wprowadził wszystkich zespół "Muzykanci" pod opieką Pawła Sadowskiego, instruktora i zarazem dyrektora Lidzbarskiego Domu Kultury. A czym? Przepięknym polonezem.

Kolejny turniej już za rok. Warto zarezerwować sobie czas na to wydarzenie, bo jak wszyscy, którzy biorą w nim udział twierdzą: poziom z roku na rok jest coraz wyższy, a uczestnicy mile zaskakują nowymi kreatywnymi pomysłami.

