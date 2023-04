Jest już nowy most zamkowy [zdjęcia]

W Lidzbarku Warmińskim uroczyście oddano do użytku nowy most łączący zamek i przedzamcze. To historyczna chwila nie tylko dla mieszkańców miasta, ale też dla regionu. Lidzbarski zamek to Pomnik Historii i dawna siedziba biskupów warmińskich.

Rozebrany w minionym roku most między przedzamczem a zamkiem w Lidzbarku Warmińskim powstał w 1930 roku. Po II wojnie tylko raz go remontowano — w latach 70. Wówczas wprowadzono stalową konstrukcję nośną i nową drewnianą balustradę.

Tym razem całkowicie most rozebrano, bo nie nadawał się już specjalnie do użytku, był bardzo wysłużony, co można było zauważyć już na pierwszy rzut oka.

Przez kilka miesięcy, w tym zimowych, trwały prace rozbiórkowe i budowa nowej konstrukcji. Do zamku można się było przez ten czas dostać po tymczasowych drewnianych schodach od strony suchej fosy zamkowej.

Wykonawcy mieli nadzieję na skończenie budowy mostu jeszcze w roku 2022, ale prace utrudniała kapryśna aura. Udało się jednak i most już stoi, ciesząc mieszkańców miasta.

Do użytku oddano go w czwartek 13 kwietnia 2023. Jak piszą pracownicy zamku: "Jego wygląd nawiązuje do mostu, który w ramach pierwszych wielkich prac konserwatorskich i remontowych prowadzony był w latach 20. XX w. Wówczas zlikwidowano usypaną w jego miejscu w XIX w. groblę, odkryto średniowieczne filary, z granitowymi wspornikami i ślady po pierwotnej, drewnianej konstrukcji."

Wówczas most opierał się na czterech gotyckich ceglanych filarach z granitowymi wspornikami i miał drewnianą konstrukcję z bali sosnowych, a górny pokład z modrzewia. Rekonstruktorzy zadbali też o zaznaczenie miejsca, do którego most do czasów nowożytnych był zwodzony.

Jak przypomniał na uroczystym oddaniu mostu do użytku dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski nowa konstrukcja powstała w ramach realizacji projektu „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap”, realizowanego z funduszy otrzymanych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a współfinansowano go ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

— Lidzbarski zamek jest jednym z dwóch zabytków w kraju aplikujących w ramach trzech funduszy norweskich — przypomniał dyrektor muzeum. — Żeby zrealizować tę inwestycję, trzeba było zdobyć 12 odrębnych pozwoleń konserwatorskich, zrobić osiem odrębnych projektów, uzyskać osiem zezwoleń na budowy i przeprowadzić 10 postępowań przetargowych — wyliczał.

Most, który wykonało przedsiębiorstwo budowlane Jerzy i Ewa Skorłutowscy, jest jednym z elementów wspomnianego projektu, który obejmuje też odtworzenie fragmentu ogrodów biskupich oraz renowację pomieszczeń przyziemia, między innymi kuchni zamkowej, która od wielu lat nie jest dostępna dla zwiedzających.

Na uroczystości oddania do użytku nowego mostu byli między innymi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz wojewoda Artur Henryk Chojecki. Po przecięciu wstęgi podpisano list upamiętniający tę chwilę, który wraz z innymi dokumentami włożono do "kapsuły czasu", którą uroczyście wmurowano między cegłami mostu. Będzie świadectwem tego wydarzenia, ale też dokumentem naszych czasów.

Cały projekt ma się zakończyć w kwietniu 2024 roku.

