Tydzień Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim

Już od niedzieli 19 lutego lidzbarczanie będą celebrowali rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Ten polski doktor prawa kanonicznego, zajmujący się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią oraz filologią, urodził się co prawda w Toruniu, ale mieszkańcem lidzbarskiego zamku biskupów warmińskich był ok. 10 lat.

Przebywał stale w lidzbarskim zamku w latach 1503-1512, ponadto mieszkał tu w latach 1495-96 i w 1501 r. Pojawiał się też często w latach 1529-1537.

Przypomnijmy, co o pobycie Mikołaja Kopernika w lidzbarskim zamku mówiła nam w ubiegłym tygodniu Małgorzata Jackiewicz-Garniec, historyk sztuki, zabytkoznawca, kierownik muzeum w lidzbarskim zamku: "Czas w spędzony w Lidzbarku był bardzo aktywny, przede wszystkim pomagał wujowi, wiemy, że mocno, już od czasu krakowskich studiów, zajmowała go astronomia i nauki matematyczne, i także w Lidzbarku tym się zajmował, napisał przecież Mały Komentarzyk, ale też np. sporządził tu niestety zaginioną, mapę Warmii. Przetłumaczył listy bizantyńskiego pisarza Teofilakta Symokatty z greki na łacinę, wydane drukiem w Krakowie w 1509 r., które opatrzył piękną dedykacją poświęconą wujowi".

Nic więc dziwnego, że Lidzbark Warmiński w roku Kopernika postanowił celebrować jego urodziny przez cały tydzień.

Co się będzie wtedy działo?

W niedzielę 19 lutego w godzinach od 12.00 do 14.00 lidzbarski zamek zaprasza na "Dzień z życia Mikołaja Kopernika".

W okresie od 20 do 24 lutego uczniów zaprasza do siebie Miejska Biblioteka Pedagogiczna Oranżeria Kultury na zajęcia edukacyjne i tak: "Mikołaj Kopernik - człowiek renesansu" dla dzieci z klas powyżej IV oraz na zajęcia pod hasłem "Prezent dla Kopernika" dla dzieci do klas I-III oraz dorosłych z niepełnosprawnościami.

25 lutego kolejny raz zaprosi nas lidzbarski zamek na "Dzień z życia Mikołaja Kopernika". Tym razem w godzinach 13.00-15.00. Następnie, tego samego dnia, jednak o godz. 15.30 w Wielkim Refektarzu zamku odbędzie się spotkanie autorskie z Wojciechem Kujawskim i jego nowym przewodnikiem z serii Wydawnictwa QMK - Warmia.Kopernik

Warto przy okazji wspomnieć, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku Warmińskim nosi imię Mikołaja Kopernika i z okazji jego urodzin także świętuje. Jego 550. urodziny uczciła już 15 lutego w samo południe uroczystą akademią.