Kto zbada sprawę pobicia wójta Fabiana Andrukajtisa?

Mimo że w Lidzbarku Warmińskim zaczęto przesłuchiwanie świadków, zebrano dowody – w tym nagranie z monitoringu hotelowego, gdzie odbywała się impreza – to, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, lidzbarska policja zwróciła się z wnioskiem o przekazania tej sprawy innej komendzie.

Podobnie jest z prokuraturą. Prokuratura Regionalna w Białymstoku, jak napisał nam Paweł Sawoń – zastępca prokuratora regionalnego, zwróciła się do prokuratora krajowego o przekazanie postępowania dla „prokuratury innej prokuraturze spoza regionu białostockiego”.

Tak więc na razie nie wiadomo, kto będzie prowadził postępowanie w tej sprawie.

Przypomnijmy. W nocy z 25 na 26 listopada w jednym z lidzbarskich hoteli odbywał się bal charytatywny. — Zostaliśmy zaproszeni i oficjalnie powitani przez organizatorów — opowiadał wówczas burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, który tego wieczoru towarzyszył wójtowi Fabianowi Andrukajtisowi.

Na balu bawiło się sto czterdzieści osób. W pewnym momencie, około godziny 2:00, do stolika, przy którym siedzieli zaproszeni goście – między innymi wójt – podszedł jeden z gości i poprosił o rozmowę. Obaj panowie wyszli na korytarz, aby spokojnie porozmawiać.

— Pamiętam, że kiedy wychodziliśmy z sali, poklepał mnie przyjaźnie po ramieniu — wspominał to zdarzeniu wójt Fabian Andrukajtis. — Znamy się. Mężczyzna ten jest przedsiębiorcą. Chciał rozmawiać o przetargu ogłoszonym przez gminę na usługi, które wykonywał dla gminy. Tłumaczyłem, że do ogłoszenia przetargu zobowiązują nas przepisy i dlatego go ogłosiliśmy. Przedsiębiorca ten nie wziął wówczas udziału we wspomnianym przetargu i wygrała go inna firma. Mężczyzna był coraz bardziej agresywny, więc w pewnym momencie powiedziałem, że nie będę dalej prowadził tej rozmowy, i kiedy się odwróciłem i chciałem odejść, uderzył mnie tak, że upadłem, a później jeszcze zadał mi kilka ciosów. Straciłem przytomność na kilkanaście minut i nie pamiętam, co się dalej działo.

Na pomoc nieprzytomnemu wójtowi ruszył burmistrz Jacek Wiśniowski. — Udzielałem mu pierwszej pomocy — opowiadał nam kilka dni po zdarzeniu. — Położyłem na bok, był nieprzytomny około 20 minut. Dodam, że obaj – i ja, i wójt – byliśmy trzeźwi. Nie piliśmy w ogóle wtedy alkoholu.

Wezwana karetka pogotowia zabrała poszkodowanego wójta do szpitala, gdzie został przebadany. Przyjechała też policja.

Tak relacjonowała ten moment tuż po zdarzeniu sierż. szt. Beata Szydłowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim:

— Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która przetransportowała pokrzywdzonego do szpitala. Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń, dlatego po przeprowadzeniu badań i udzieleniu niezbędnej pomocy został wypisany do domu. Policjanci, którzy również zostali powiadomieni o tym zdarzeniu, na miejscu ustalili dane jego uczestników oraz świadków, a także zabezpieczyli nagranie z monitoringu.

Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim planowała powołanie lekarza biegłego, którego opinia miałaby wpływ na kwalifikację czynu, ponieważ uważała, że dotychczasowa dokumentacja medyczna nie była jednoznaczna.

Chodzi o to, czy u wójta doszło do obrażeń, których leczenie wymaga więcej niż 7 dni. Wątpliwości prokuratury rejonowej budziło też to, czy wójt podczas balu charytatywnego wykonywał, czy też nie, czynności służbowe.

Pełnomocnik wójta Andrukajtisa jest przekonany, że jego klient podczas balu wykonywał czynności służbowe i będzie się domagał uwzględnienia tego podczas kwalifikacji czynu.

