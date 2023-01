Nawet 5 lat więzienia za jazdę z zakazem

Każdego dnia policjanci kontrolują kierujących sprawdzając ich trzeźwość, uprawnienia do kierowania, stan techniczny oraz wymagane wyposażenie pojazdów, którymi się poruszają. Często okazuje się, że zatrzymany nawet nie powinien wsiąść za kierownicę.

W czwartek, 19 stycznia przed godziną 7:00 w Napratach policjanci kontrolowali 37-letniego kierującego osobowym audi. Okazało się, że mężczyzna nie powinien kierować samochodem, ponieważ ciążył na nim aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, który został wydany przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim. Pojazd, którym jechał przekazano osobie wskazanej. Teraz 37-latek przed sądem będzie musiał wytłumaczyć dlaczego nie stosował się do orzeczonego zakazu kierowania pojazdami. Za to przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

kpp/tom