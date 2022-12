Sąd odroczył rozprawę dotyczącą zamorzenia głodem krów w Blankach

Sąd Okręgowy w Olsztynie odroczył do 16 grudnia rozprawę dotyczącą odwołania od wyroku pierwszej instancji w sprawie śmierci głodowej 9 krów, do której doszło w gminie Lidzbark Warmiński.

Przypomnijmy. Za śmierć głodową dziewięciu krów, na karę 8 miesięcy więzienia, skazany został jeszcze we wrześniu ich właściciel - jeden z rolników wsi Blanki. Wyrok został zaskarżony do wyższej instancji.

Zwierzęta były trzymane w tragicznych warunkach, uwiązane w oborze, bez dostępu do jedzenia i picia od marca do maja 2021 roku. I to była przyczyna zgonu wspomnianych dziewięciu sztuk.

Właściciel krów przyznał się do winy, ale nie wyjaśnił co było powodem zaniedbań, które kodeks karny definiuje jako znęcanie się nad zwierzętami.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim skazał właściciela stada na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności. Orzekł także zakaz posiadania przez skazanego wszelkich zwierząt na okres 10 lat, a także nawiązkę w kwocie 5.000 złotych na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Dodatkowo wyrok ma być podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim przez 30 dni.

— Naszym zdaniem orzeczenie jest niewspółmiernie niskie w porównaniu do czynu, jakiego się dopuścił oskarżony — powiedziała insp. Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Barbara Kułdo.

Takie samo zdanie ma inny członek TOZ Leszek Sierputowicz, który razem z Barbarą Kułdo oraz inspektorem TOZ Oddziałw. Olsztynie Bogusławą Maziec stawił się wczoraj w olsztyńskim sądzie.

— Wyrok w części dotyczącej wymiaru kary jest niewspółmiernie łagodny w stosunku do stopnia zawinienia oskarżonego, który dopuścił się występku znęcania nad zwierzętami w jego kwalifikowanej formie, to jest działając ze szczególnym okrucieństwem. Pozostające pod jego opieką stado 9 sztuk bydła zostało doprowadzone do śmierci ze szczególnym udręczeniem. Zwierzęta były pozbawione paszy i wody, zostały zagłodzone na śmierć. Wymiar kary 8 miesięcy pozbawienia wolności, to mniej niż niż jeden miesiąc za jedno życie. Dodajmy, że górna granica ustawowego wymiaru kary za przypisany oskarżonemu czyn wynosi 5 lat — powiedział.