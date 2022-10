Kolizja z udziałem szkolnego autobusu

Kobieta wymusiła pierwszeństwo i zderzyła się z autobusem, który wiózł dzieci do szkoły. Na szczęście w wyniku wypadku nikt nie ucierpiał.

W czwartek, 13 października przed godziną 8:00 dyżurny lidzbarskiej komendy został powiadomiony o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego i autobusu, do którego doszło na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 513 i 509 w na trasie Klusany – Bażyny. Jak wstępnie ustalono, 41-letnia kierująca samochodem osobowym marki Toyota nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 45-letniemu kierującemu autobusem marki Mercedes-Benz w wyniku czego doszło do zderzenia. Autobusem podróżowało 41 dzieci, które zostały przewiezione drugim autobusem do szkoły jeszcze przed przyjazdem policji. Kierujący pojazdami byli trzeźwi.

kpp/ok