Dzisiaj zaczynają się Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry

Zbliżają się 43. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry. Rozpoczną się już dzisiaj — w czwartek 18 sierpnia stand-upem, a zakończą w niedzielę 21 sierpnia występem Kabaretu Hrabi i Czesława Jakubca w programie „Ariaci”.

Największym powodzeniem widzów cieszy się corocznie Kabaretowa Noc pod Gwiazdami, którą w tym roku zaplanowano na 20 sierpnia. To w tej części „Biesiad” pojawiają się najpopularniejsze gwiazdy kabaretu.

W tym roku na scenie lidzbarskiego amfiteatru zobaczymy między innymi Kabaret Moralnego Niepokoju, który poprowadzi tę imprezę. To także dzień, w którym prezentują się nagrodzone kabarety i satyrycy.

Warto wyjaśnić, skąd nazwa „Biesiady”. Otóż początkowo były to rzeczywiście biesiady. Widownia siedziała przy nakrytych stolikach. Impreza jednak stała się tak popularna, że nie sposób było utrzymać ją w takiej stylistyce.

Ciekawostką tegorocznych Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry jest to, że pojawi się specjalnie na ten turniej zaprojektowana statuetka — Stańczyk na szpilce. Do tej pory symbolem głównej nagrody „Złotej Szpilki” była po prostu… złota szpilka z odpowiednim grawerem lub różnego rodzaju niepowtarzalne statuetki. Teraz będzie to statuetka specjalnie zaprojektowana na LWHiS przez lidzbarską artystkę Agę Madzelan.

To, że to właśnie w Lidzbarku Warmińskim ruszył pierwszy w kraju turniej kabaretowy nie jest przypadkiem. Tutaj bowiem wszystkie swoje fraszki i bajki pisał Książę Poetów, czyli biskup Ignacy Krasicki, który rezydował w lidzbarskim zamku przez 28 lat. I to jego słynne zdanie: „Prawdziwa cnota krytyk się nie boi” z „Monachomachii” przyświeca rywalizacji satyryków.

Pierwszy raz lidzbarski turniej odbył się w 1976 roku pod wspomnianą nazwą „Biesiady Humoru i Satyry”. Trwał od 29 lutego do 2 marca. Uczestniczyło w nim wówczas sześć zespołów kabaretowych. Pierwsze miejsce przypadło kabaretowi „Dziura” z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Do roku 1980 w turnieju „Biesiad” brało udział co roku od pięciu do siedmiu kabaretów. Przełom nastąpił w roku 1980, kiedy do rywalizacji o „Złotą Szpilkę” przystąpiło 15 uczestników. W kolejnych latach liczba ta się zmieniała, ale do 1985 roku impreza odbywała się regularnie.

Kolejną ciekawostką jest pierwsza, a do niedawna jedyna w kraju aleja, gdzie satyrycy mają swoje tablice. W Alei Kabaretu Polskiego uwieczniono już między innymi Kabaret Starszych Panów, Marię Czubaszek, Kabaret Moralnego Niepokoju czy Grupę Rafała Kmity.

— Aleja powstała po to, by uwiecznić na niej te kabarety, które zdobyły „Złotą Szpilkę”, będącą Grand Prix Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry — opowiada Jolanta Adamczyk, była dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury, organizatorka imprezy. — Są na niej także uhonorowane te wszystkie osoby, które przyczyniły się do rozwoju naszego turnieju kabaretowego, takie jak związany z nim od wielu lat Krzysztof Jaślar, dobry duch tej imprezy i wielki przyjaciel naszego miasta, oraz Maria Czubaszek, która bywała z nami co roku i przewodniczyła jury, czy Artur Andrus, także nasz wielki przyjaciel.

43. edycja festiwalu już za chwilę. O „Złotą Szpilkę” będzie walczyło 8 uczestników: Kwiatkowski i Bank, Karol Kopiec, Kabaret Demakijaż, Kabaret Wrzeszcz, Czas dla Nas, Kabaret Trzeci Wymiar, Kabaret Trzecia Strona Medalu oraz lidzbarczanin, a także kiedyś dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej” i „Gazety Lidzbarskiej” Arkadiusz Jaksa Jakszewicz, którego możemy zobaczyć na Comedy Central Polska.

Warto również przypomnieć, że swój kabaretowy debiut na Lidzbarskich Wieczorach Humoru i Satyry miał członek kabaretu Neo-Nówka, a także lidzbarczanin oraz były dziennikarz „Gazety Lidzbarskiej” i „Gazety Olsztyńskiej” Radosław Bielecki.

Poza turniejem publiczność tegorocznych LWHiS będzie mogła obejrzeć stand-upy w wykonaniu m.in.: Błażeja Krajewskiego, Marty Łojek i Kamila Kozieła (prowadzenie Arkadiusz Jaksa Jakszewicz).

Turniej o „Złotą Szpilkę” poprowadzi Jarek Marek Sobański, a Kabaretową Noc pod Gwiazdami Kabaret Moralnego Niepokoju. Niespodzianką tego wieczoru będzie Piotr Pręgowski, znany jako Pietrek z serialu „Ranczo”.

Trzy dni z satyrykami w Lidzbarku Warmińskim zakończy, jak wspomnieliśmy, występ Kabaretu Hrabi w towarzystwie Czesława Jakubca.

Ewa Lubińska

PROGRAM

18-21 sierpnia

Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry

Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry to kilkudniowy festiwal kabaretowy, którego głównym celem jest odkrywanie młodych, utalentowanych kabaretów. Każdego roku publiczność podziwia zmagania kabareciarzy w turnieju o „Złotą Szpilkę” oraz uczestniczy w koncertach gwiazd polskiego kabaretu i wielu imprezach towarzyszących festiwalowi.

43. edycję festiwalu rozpocznie Stand-Up’u, na którym wystąpią: Błażej Krajewski, Marta Łojek, Kamil Kozieł, prowadzenie: Arkadiusz Jaksa Jakszewicz.

18 sierpnia

godz. 20:00, Lidzbarski Dom Kultury — Get Up Stand-Up

19 sierpnia

godz. 18:00, Lidzbarski Dom Kultury — W Turniej o Złotą Szpilkę. Weźmie w nim udział aż 8 młodych artystów: Kwiatkowski i Bank, Karol Kopiec, Kabaret Demakijaż, Kabaret Wrzeszcz, Czas dla Nas, Kabaret Trzeci Wymiar, Arkadiusz Jaksa Jakszewicz, Kabaret Trzecia Strona Medalu. Prowadzenie: Jarek Marek Sobański.

20 sierpnia

godz. 19:00, Amfiteatr Miejski w Lidzbarku Warmińskim — Kabaretowa Noc pod Gwiazdami czyli największe, finałowe wydarzenie festiwalu! Tegorocznym gospodarzem tego wieczoru będzie Kabaret Moralnego Niepokoju! A towarzyszyć im będzie Piotr Pręgowski - czyli serialowy Pietrek oraz Laureaci Turnieju o Złotą Szpilkę.