Kobieta, która utonęła w jeziorze Mieczowym to 48-lenia ornecianka

Policja zna już tożsamość kobiety, której ciało strażacy-ochotnicy z OSP Orneta wyłowili z jeziora Mieczowego w nocy z 30 na 31 lipca. To 48-letnia mieszkanka Ornety. Policja bada okoliczności, w których kobieta straciła życie.

Przypomnijmy. dryfujące przy pomoście w Jeziorze Mieczowym ciało kobiety zauważył wędkujący tam mężczyzna. Była noc z soboty na niedzielę — z 30 na 31 lipca 2022. Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim powiadomiono o tym zdarzeniu o godzinie 2:36. Dwie minuty później zaalarmowano dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim.

— Na miejscu zdarzenia, przed przybyciem zastępów pożarniczych obecny był patrol policji oraz zespół medyczny — relacjonuje kpt.Damian Stankiewicz, rzecznik prasowy KP PSP. — Kierujący działaniami ratowniczymi potwierdził pływające ciało i po zabezpieczaniu miejsca prowadzonych działań oraz zaopatrzeniu strażaków w sprzęt asekuracyjny, podjęli oni kobietę z wody i przekazali ją ratownikom medycznym. Po ocenie czynności życiowych, ratownicy odstąpili od resuscytacji krążeniowo-oddechowej rozpoznając zgon. W celu wykluczenia obecności osób w wodzie, strażacy przeszukali zbiornik wodny, wykorzystując sprzęt w postaci łodzi śrubowej, kamery termowizyjnej. Dodatkowo nurkowie SGRW-N z Bartoszyc prowadzili poszukiwania pod taflą jeziora. Prowadzono również poszukiwania z brzegu jeziora. Po trzech godzinach działania zakończono. Poza kobietą wydobytą z wody innych osób nie stwierdzono.

Okoliczności śmierci kobiety wyjaśnia policja.

— Na miejscu zdarzenia czynności wykonywała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim — informuje st. sierż. Beata Szydłowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. — Ciało kobiety decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Funkcjonariusze ustalili, że zmarła kobieta to 48-letnia mieszkanka Ornety. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności jej śmierci.