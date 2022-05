Aż dwóch zwycięzców II Warmińskiego Konkursu Chopinowskiego [zdjęcia]

Warmiński Konkurs Chopinowski dla Dzieci i Młodzieży odbył się w Lidzbarku Warmińskim Państwowej Szkole Muzycznej I st. już drugi raz, ale pierwszy bez obostrzeń pandemicznych.

Do rywalizacji zgłosiło się 16 uczniów szkół muzycznych z całego kraju. Przesłuchania odbywały się w piątek, tego samego dnia wieczorem mogliśmy posłuchać laureatów.

Komisja Warmińskiego Konkursu Chopinowskiego dla Dzieci i Młodzieży w Lidzbarku Warmińskim w tym roku postanowiła przyznać aż dwie pierwsze nagrody. Zdobyli je Piotr Tymura z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Zamościu oraz siedmioletni Szymon Gośliński z Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy (gra od piątego roku życia).

Drugą nagrodę przyznano Bartoszowi Wątrobie z Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I st. w Krakowie, a trzecią Filipowi Kauch z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kościanie.

Jury przyznało także cztery wyróżnienia. Zdobyli je: Kajetan Niemirowicz-Szczytt z ZPSM nr 1 w Warszawie, Lidia Szymańska z PSM I st. w Lidzbarku Warmińskim, Józef Wesołowski z OSM I i II st. w Gdańsku oraz Zuzanna Wojdak z Prywatnej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej I st. w Krakowie.

Przyznano też nagrody specjalne, między innymi dla najmłodszego uczestnika, którym był jeden ze zdobywców pierwszej nagrody - siedmioletni Szymon Gośliński. Tak jak w ubiegłym roku, wręczono również nagrodę specjalną dla najlepszej uczestniczki z Lidzbarka Warmińskiego. Otrzymała ją wyróżniona w konkursie Lidia Szymańska.

— Z przyjemnością przyznaliśmy kilka nagród więcej niż było to w zamierzeniach — powiedział przewodniczący komisji prof. Wojciech Świtała i dodał, że poziom uczestników był bardzo satysfakcjonujący. — To co jest wartościowe opiera się pandemiom, kataklizmom, wojnom. Sztuka, to niematerialne dziedzictwo, wzmacnia nas duchowo i pozwala bardziej optymistycznie spojrzeć w przyszłość — mówił.

Z wysokiego poziomu uczestników tegorocznego konkursu zadowolony jest także dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Lidzbarku Warmińskim - organizator tej artystycznej rywalizacji Jacek Kulig, który prowadził uroczystość ogłoszenia wyników oraz koncert laureatów.

Zaprosił już do kolejnych edycji tego niezwykłego konkursu. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji, a komisji wręczył również bukiety kwiatów.

Warto wspomnieć, że w skład komisji, poza przewodniczącym profesorem Wojciechem Świtałą, byli także prof. Joanna Ławrynowicz - Just oraz prof. Paweł Zawadzki.

— Taki skład komisji, to dla nas niezwykły zaszczyt — powiedział Jacek Kulig. — Profesorowie oceniający uczestników naszego konkursu są członkami wielu komisji polskich i zagranicznych, w tym w Międzynarodowym Konkursie Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Kolejny Warmiński Konkurs Chopinowski dla Dzieci i Młodzieży w Lidzbarku Warmińskim już za rok. Warto śledzić to niezwykłe wydarzenie.

