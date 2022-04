CANTO DEL LAGO - prawykonanie cyklu pieśni w lidzbarskiej Oranżerii Kultury [zdjęcia]

Podczas koncertu wystąpili artyści: Agnieszka Dziewulska-Pawłowska - sopran, Ewa Wankiewicz - fortepian oraz zespół wokalny "Musica in Via" pod dyrekcją Katarzyny Bojaruniec.

Utwory Tomasza Szymusia w Oranżerii Kultury zabrzmiały po raz pierwszy. Kompozytor, aranżer, dyrygent i wykładowca akademicki jest znany ze współpracy z wybitnymi osobowościami polskiej sceny muzycznej. Pod jego batutą odbyły się czołowe festiwale muzyczne w Polsce w Opolu i Sopocie.

Współpracował także z warszawskim Teatrem Muzycznym ROMA i "6 piętro". Kierownik muzyczny programów m. in. "X-Factor", "Mam talent", "Must be the music", "Szansa na sukces", "Tata Show", "Idol". Skomponował muzykę do musicalu "Pora jeziora" – docenionego i inspirowanego tradycją i kulturą regionu Warmii i Mazur.

Mezzosopranistka Agnieszka Dziewulska-Pawłowska jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie, Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz stażystką przy Teatrze Maryjskim w Sankt Petersburgu, gdzie została solistką Akademii Młodych Śpiewaków.

Od 2007 roku realizuje się jako pedagog, pracując na stanowisku asystenta w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki UWM oraz jako wykładowca impostacji głosu w Studium Aktorskim im. A. Sewruka przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie.

Pianistka Ewa Wankiewicz jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie oraz Akademii Muzycznej w Warszawie. Od 2008 roku pracuje jako wykładowca w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki UWM w Olsztynie.

Prowadzi takie przedmioty jak fortepian i nauka akompaniamentu z czytaniem a vista. Jako solistka i kameralistka aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym miasta i regionu.

Dyrygent Katarzyna Bojaruniec jest prof. UWM, chórmistrzem. Wykształcenie muzyczne zdobyła w Olsztynie i Gdańsku. Po uzyskaniu dyplomu studiów wyższych i tytułu magistra sztuki, życie zawodowe związała z UWM w Olsztynie. Pełni funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu "O Warmio moja miła" F. Nowowiejskiego w Olsztynie.

Z jej inicjatywy i studentów UWM powstał Zespół wokalny "Musica in Via", który prowadzi ożywioną działalność artystyczną koncertując na terenie swojego miasta, a także poza jego granicami. Aktywnie bierze udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach chóralnych.

Repertuar chóru obejmuje muzykę dawną i współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem utworów polskich kompozytorów współczesnych - prawykonania utworów Lucjana Marzewskiego oraz Katarzyny Bojaruniec. Zespół wystąpił w Oranżerii Kultury podczas koncertów: "Nei Nostri Cuori - W sercach naszych", a także w "Wieczorze kolęd".

W trakcie koncertu usłyszeliśmy 11 kompozycji Tomasza Szymusia do słów Adama Asnyka, Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, Juliana Tuwima, Magdaleny Białeckiej, Agnieszki Dziewulskiej-Pawłowskiej.

Popłynęły dźwięki cyklu pieśni "Canto del Lago", inspirowane bogactwem i różnorodnością regionu Warmii i Mazur.

Nie zabrakło też wątku lirycznego. Już same tytuły wskazywały, o czym jest opowieść np. "Fale", "Mój świat", "Wspomnienia", "Zakochana", "Uczucie" "Marzenie".

Nagrodzeni rzęsistymi brawami artyści bisowali. Jak zauważył Kompozytor: "wrażliwość na przyrodę to także wrażliwość na dźwięki, dlatego - w ramach przebudzania się wszystkiego wokół do życia - zaproponowaliśmy taką impresję muzyczną".

Publiczność długo nie zapomni koncertu, którego tematem był nasz rodzimy region.