To jest właśnie miłość bliźniego [ZDJĘCIA]

— Historia polsko-ukraińska jest trudna, ale ciągle nas ze sobą splata — mówił wczoraj podczas dorocznego Regionalnego Wieczoru Szewczenkowskiego w Lidzbarku Warmińskim biskup Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Arkadiusz Trochanowski i podziękował Polakom za pomoc Ukraińcom. — Dziękuję za to, że otworzyliście granicę i swoje serca. Za to, że przyjmujecie do siebie ludzi, których nawet nie znacie, że dzielicie się z nimi wszystkim i przytulacie bezbronne kobiety i dzieci. To jest właśnie miłość bliźniego.

Takich chwil, pełnych wzruszenia, było wczoraj więcej. Każdy kto przemawiał do zebranych w Lidzbarskim Domu Kultury osób, miał świadomość, że za naszą granicą ciągle giną ludzie (w tym czasie trwało między innymi bombardowanie Lwowa). Celebrowanie święta Tarasa Szewczenki, który urodził się 9 marca 1814, a zmarł 10 marca 1861, odbywało się w cieniu strasznej wojny. Recytacja jego poezji miała więc szczególny wymiar.

Oprócz biskupa Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Arkadiusza Trochanowskiego w uroczystości uczestniczyli także: wicemarszałek województwa Miron Sycz, pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wiktor Marek Leyk, starosta lidzbarski Jan Harhaj, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis oraz dyrektor Caritas Eparchii Olsztyńsko - Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego ks. Bogdan Sytczyk.

Regionalny Koncert Szewczenkowski to święto upamiętniające wielkiego ukraińskiego wieszcza Tarasa Szewczenko — Kobzara — zorganizowano je 27 marca 2022 w Lidzbarskim Domu Kultury, a organizatorem był Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie i Koło w Lidzbarku Warmińskim.

Dla Ukraińców Taras Szewczenko jest wieszczem narodowym. Żył tylko 47 lat. Z tego jako wolny człowiek przeżył 9. Urodził się jako chłop pańszczyźniany. W wieku 24 lat został wykupiony z poddaństwa. Potem 10 lat spędził na zesłaniu.

Zbiorek poetyczny „Kobzar” Tarasa Szewczenki rozpoczął nowy etap w rozwoju języka ukraińskiego i literatury, a talent i twórczość tego poety i malarza, stały się fenomenem nie tylko w Ukrainie, ale i w świecie. Bardzo wysoko cenili twórczość poety znani światowi krytycy literaccy.

Szwedzki slawista, rzecznik Instytutu Noblowskiego Szwedzkiej Akademii Nauk Alfred Jensen, który dobrze znał język ukraiński i napisał dwie książki o spuściźnie Kobzara, stwierdza: "W historii światowej literatury niewiele było takich przykładów, jak ten, że 26-letni poeta stworzył tak dojrzałe utwory o swoim narodzie. Postawił sobie nimi w historii literatury światowej pomnik silniejszy od brązu".

W artykule z 1876 roku, czyli 15 lat po śmierci Tarasa Szewczenko, francuski krytyk i tłumacz, Emil Duran, napisał: "Poeta, którego teraz chcemy otworzyć na czytelnika, jest najpopularniejszym literackim twórcą ludowym w najszerszym i najwartościowszym znaczeniu tego słowa."

Pamięć o Tarasie Szewczenko trwa wszędzie tam, gdzie mieszkają Ukraińcy. Regionalnie Wieczory Szewczenkowskie odbywają się w Lidzbarku Warmińskim od lat. Mniejszość Ukraińska w Polsce zaprasza na nie lokalne władze i mieszkańców miasta. Sobotni wieczór poprowadziła tradycyjnie Jarosława Chrunyk, a słowo wstępne wygłosił Stefan Migus, przewodniczący olsztyńskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

Na scenie Lidzbarskiego Domu Kultury mogliśmy podziwiać między innymi grupę wokalną "Żurawka" z Górowa Iławeckiego oraz zespół Lisowa Pisnia z Bartoszyc, a także lirnika Serhija Petryczenko i solistkę Mariczkę Prytuła, która przyjechała do Polski z mamą (tata walczy w Ukrainie) z Zaporoża.

Warto wspomnieć, że Mniejszość Ukraińska w województwie warmińsko mazurskim to kilkadziesiąt tysięcy mieszkających tu na stałe osób. Codziennie przybywają do nas Ukraińcy uciekający przed wojną, głównie kobiety, dzieci i osoby w podeszłym wieku, a także te wymagające opieki medycznej. Liczba ta stale rośnie.

Ciągle piszemy o pomocy, którą niesie nasz region walczącej Ukrainie. Pomagamy uchodźcom, ale i wozimy transporty do Ukrainy, także dla walczących tam żołnierzy.

W tej chwili między innymi z transportem pomocy na Ukrainie jest osoba, która od lat jest współorganizatorką Regionalnego Wieczoru Szewczenkowskiego, żona dyrektora Caritas Eparchii Olsztyńsko - Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego ks. Bogdana Sytczyka — Oksana. Znajduje się w okolicach bombardowanego Lwowa.

lub