Wernisaż wystawy „Świat według...” już wkrótce w Ornecie

Tego dnia o godzinie 18:00 odbędzie się wernisaż wystawy „Świat według...”, prezentującej prace dziecięcej grupy artystycznej działającej przy Przyjaznym Centrum „Promyk”. Opiekunem i instruktorem młodych artystów jest Michał Wiśniewski — znany z zaangażowania, pasji i ciepłego podejścia do pracy twórczej z dziećmi.

To kolejna odsłona twórczości grupy „Promyk”, która od lat zachwyca mieszkańców Ornety oryginalnym spojrzeniem na sztukę i życie. Tym razem dzieci zapraszają widzów do swoich własnych, niepowtarzalnych światów — pełnych kolorów, fantazji i autentycznych emocji.

— Każda praca to osobna historia. Czasem to malarska baśń, czasem szczery rysunek z codzienności, ale zawsze opowiedziany sercem — mówi Michał Wiśniewski. — Dzieci nie udają. Ich sztuka to czysta ekspresja — wolna od konwenansów, polityki i dorosłych zmartwień.

Wystawa „Świat według...” jest także przypomnieniem o tym, jak potężne może być dziecięce spojrzenie — nieograniczone schematami, pełne marzeń i wiary w dobro. To sztuka, która inspiruje i wzrusza, zmusza do refleksji, a przede wszystkim daje radość.

Organizatorzy podkreślają, że obecność mieszkańców podczas wernisażu to ważny gest wsparcia dla młodych twórców, którzy z dumą zaprezentują swoje dzieła szerszej publiczności. To również okazja, by choć na chwilę zatrzymać się w biegu codzienności i spojrzeć na świat oczami najmłodszych.

Wernisaż wystawy „Świat według...” odbędzie się 11 kwietnia 2025 r. o godz. 18:00 w Galerii Art Nowa w Ornecie. Wstęp wolny.

