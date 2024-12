Biało-Niebieski Mikołaj obdarował dzieci z SOSW w Lidzbarku Warmińskim

Już po raz piąty Lidzbarscy Stomilowcy, przy wsparciu społeczności kibicowskiej Stomilu Olsztyn, pokazali, że święta to czas dzielenia się i niesienia pomocy. W ramach corocznej akcji „Biało-Niebieski Mikołaj” przygotowali bożonarodzeniowe paczki dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim.

W tym roku obdarowali aż 53 podopiecznych oraz całą placówkę, wnosząc nie tylko prezenty, ale także ogrom radości i wsparcia.

Historia tej wyjątkowej inicjatywy rozpoczęła się kilka lat temu, a jej organizatorzy z roku na rok podnoszą poprzeczkę. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, darczyńców i lokalnych przedsiębiorców, w każdej edycji udaje się zgromadzić setki paczek wypełnionych słodyczami, zabawkami, artykułami biurowymi, sprzętem sportowym, a nawet specjalistycznym wyposażeniem. Tegoroczna akcja była kolejnym dowodem na to, jak wiele można osiągnąć dzięki solidarności. W tym roku do paczek dołączyły również stomilowskie gadżety, które pozwalają dzieciom poczuć się częścią kibicowskiej wspólnoty. Co więcej, udało się wesprzeć zakup nowoczesnego wózka inwalidzkiego dla jednej z uczennic ośrodka.

– Jako Lidzbarscy Stomilowcy jesteśmy winni ogromne podziękowania wszystkim, którzy wspierają naszą akcję. Z roku na rok wydarzenie zyskuje coraz większy zasięg. Bez przychylności i dobrej woli ludzi gotowych do pomocy nic byśmy nie zrobili. Całe środowisko kibiców Stomilu, właściciele sklepów i lokali, mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego i okolic - zrobiliście kawał dobrej roboty! – mówi Piotr Skorupski, jeden z organizatorów.

Akcja zrodziła się z inicjatywy lokalnego środowiska kibicowskiego, ale szybko przerodziła się w szeroko zakrojoną działalność społeczną, angażując nie tylko fanów Stomilu, ale także ludzi spoza Lidzbarka Warmińskiego.

Dla dzieci z miejscowego ośrodka każda paczka to nie tylko zestaw prezentów, ale przede wszystkim gest wsparcia i pamięci. Organizatorzy podkreślają, że widok uśmiechniętych twarzy obdarowanych wynagradza wszystkie trudności związane z organizacją wydarzenia.

– Nie możemy doczekać się tego, co uda się zorganizować w przyszłym roku. Już planujemy szóstą edycję Biało-Niebieskiego Mikołaja! – zapowiadają Stomilowcy.

„Biało-Niebieski Mikołaj” na stałe wpisał się w kalendarz lokalnych inicjatyw społecznych, stając się symbolem współpracy, wsparcia i troski o drugiego człowieka. To piękny przykład tego, jak społeczność kibicowska może działać na rzecz dobra wspólnego, inspirując innych do podobnych działań.

Czy w przyszłym roku akcja ponownie pobije swoje rekordy? Wszystko wskazuje na to, że tak – bo gdy w grę wchodzi dobro dzieci, mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego i okolic zawsze stają na wysokości zadania.

Opr. SK

Fot. Lidzbarscy Stomilowcy