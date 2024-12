Szlachetna Paczka w Ornecie dla 23 rodzin

To były chwile pełne wzruszeń, radości i poczucia, że wspólnymi siłami możemy naprawdę zmieniać świat na lepsze. W tym roku mieliśmy zaszczyt pomagać aż 23 rodzinom z naszego regionu. Każda z nich otrzymała wsparcie, które odpowiadało na ich indywidualne potrzeby, a my wszyscy – darczyńcy, wolontariusze i osoby wspierające – staliśmy się częścią tej pięknej historii.

To wszystko nie byłoby możliwe bez niesamowitego zespołu wolontariuszy. Z niemałym trudem udało nam się stworzyć drużynę marzeń – ludzi pełnych empatii, zaangażowania i gotowości do niesienia pomocy. Wśród nich znaleźli się zarówno doświadczeni weterani, jak i pełni zapału nowicjusze. Wspólnie odwiedzali rodziny, słuchali ich historii i potrzeb, a następnie wypełniali świąteczne marzenia, tworząc paczki "szyte na miarę". Dzięki ich pracy udało się nie tylko pomóc rodzinom z Ornety i Lubomina, ale również dotrzeć do potrzebujących w oddalonej gminie, gdzie rejon Szlachetnej Paczki jeszcze nie funkcjonuje.

Ogromne wsparcie otrzymaliśmy od darczyńców, którzy w tym roku po raz kolejny pokazali, jak wielkie mają serca. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele orneckich instytucji, takich jak Burmistrz Ornety, Pani Katarzyna Lasocka wraz z pracownikami, Przewodnicząca Rady Miasta, Pani Alicja Grodowska z Radnymi, a także szkoły podstawowe i średnie. Do tej listy dołączyły również wspaniałe osoby prywatne i przedsiębiorcy, którzy udowodnili, że razem możemy osiągnąć wszystko.

Nie sposób nie wspomnieć o naszych "cichych aniołach" – ludziach, którzy często pozostają w tle, ale ich wkład w organizację tego wydarzenia jest nieoceniony. Dzięki ekipie Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Ornecie na czele z Panią Dyrektor, Komendantowi Straży Miejskiej i jego zespołowi, a także życzliwemu Panu, który udostępnił nam busa, mogliśmy skutecznie realizować nasze działania. Ogromne podziękowania kierujemy również do sponsorów, którzy pomogli nam przygotować symboliczne upominki dla darczyńców – słodkie podziękowania, które zawsze wywołują uśmiech.

Weekend Cudów to czas przepełniony uśmiechem, podekscytowaniem i zapachem świeżo parzonej kawy, który towarzyszył nam od poranka do wieczora. To były chwile, które przypominały, że dobro ma niezwykłą moc łączenia ludzi.

Podczas pożegnania z darczyńcami wielokrotnie usłyszeliśmy: „Do zobaczenia w przyszłym roku!” Te słowa napełniają nas energią do działania i wiarą, że kolejne edycje Szlachetnej Paczki będą równie piękne i pełne dobra.

Dziękujemy każdemu, kto był częścią tego wyjątkowego wydarzenia – do zobaczenia w następnym roku!

Małgorzata Leszczewska