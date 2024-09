W Stryjkowie złapali poszukiwanego mężczyznę

W czwartek policjanci zatrzymali 69-latka, który był poszukiwany do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności.

W czwartek (19.09.2024 r.) policjanci z Lidzbarka Warmińskiego na terenie Stryjkowa zatrzymali 69-letniego mężczyznę, poszukiwanego na podstawie nakazu doprowadzenia, który został wydany przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim.

Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo niestosowania się do orzeczonych środków karnych. Mężczyzna po zatrzymaniu został osadzony w policyjnej celi skąd trafi do zakładu karnego, gdzie będzie odbywać orzeczoną karę.

bsz