Ukradł pieniądze z kościoła w Lidzbarku Warmińskim

Dobre rozpoznanie w rejonie oraz intensywne ustalenia policjantów doprowadziły do zatrzymania sprawcy kradzieży pieniędzy z zakrystii jednego z kościołów na terenie Lidzbarka Warmińskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją prokuratora jest zobowiązany do stawiennictwa w jednostce policji 7 dni w tygodniu.

W sobotę (10.08.2024 r.) lidzbarscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży pieniędzy ze skarbony znajdującej się w zakrystii kościoła na terenie Lidzbarka Warmińskiego. Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci szybko ustalili, że sprawca dostał się do zakrystii przez okno, w którym wcześniej wybił szybę aby umożliwić sobie otwarcie okna wewnętrzną klamką.

Mężczyzna ukradł pieniądze, które wcześniej, podczas mszy zostały zebrane w ofierze. Funkcjonariusze szybko ustalili, że za kradzieżą stoi znany im z podobnych kradzieży 37-letni mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego. Jeszcze tego samego dnia mundurowi zatrzymali podejrzewanego o kradzież z włamaniem lidzbarczanina.

Czynności wykazały również, że 37-latek na początku sierpnia dopuścił się kradzieży portfela wraz z jego zawartością oraz telefonu komórkowego na terenie Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. W chwili zatrzymania posiadał on przy sobie skradziony telefon. Mężczyzna w poniedziałek usłyszał zarzuty kradzieży portfela i telefonu komórkowego w lidzbarskim szpitalu oraz kradzieży z włamaniem do zakrystii kościoła w Lidzbarku Warmińskim, oba popełnione w warunkach recydywy, do których się przyznał.

Prokurator Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim zastosował wobec 37-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji z obowiązkiem stawiennictwa w jednostce Policji 7 razy w tygodniu.

Bsz

Fot. arch