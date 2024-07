Rodziny zastępcze z powiatu lidzbarskiego świętowały swój dzień

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych, ale również najtrudniejszych

misji jaką można pełnić na rzecz drugiego, potrzebującego, bezbronnego człowieka.

Rodzicielstwo zastępcze to miłość i ciepło domowego ogniska, ale też rozpalanie na

nowo wiary i nadziei w ludzką dobroć w małym, nierzadko skrzywdzonym człowieku

Rodzicielstwo zastępcze często porównywane jest przez rodziny zastępcze do jazdy

kolejką górską, gdzie wzniesienia i sukcesynawet te najdrobniejsze zdobywane są dopiero

po pokonaniu często wyboistej drogi na szczyt. Rodzicielstwo zastępcze to jednak

również ciepło w sercu na widok dziecięcego uśmiechu i ogrom pozytywnych wzruszeń, poczucie dumy z osiągnięć, które dokonało dziecko dzięki uzyskanemu od opiekuna wsparciu.

Rodzicielstwo choć zastępcze to często miłość i więzi na zawsze.

Celem docenienia pracy wychowawczej jaką rodziny zastępcze pełnią na rzecz swoich podopiecznych, jak również celem wzajemnej integracji rodzin zastępczych i dzieci

i młodzieży w nich przebywających Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku

Warmińskim z siedzibą w Ornecie w dniu 27 czerwca 2024 r. zorganizowało

piknik rodzinny promujący rodzicielstwo zastępcze, który odbył się w Ornecie. Honorowym

gościem na zorganizowanej imprezie plenerowej była Pani Katarzyna Koplińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie.

Podczas pikniku zorganizowane zostały animacje, konkursy z nagrodami i wspólne

zabawy dla dzieci. Tego dnia dzieci beztrosko także bawiły się podczas tzw. bitwy na wodę, wyrzucały w górę kolorowe proszki, robiły zmywalne tatuaże i figurki z balonów, tańczyły w rytm płynącej w tle

muzyki. Piknik był także okazją do zacieśnienia wzajemnych więzi z opiekunami i rodzeństwem, a dla rodziców zastępczych okazją do wzajemnej rozmowy i wymiany doświadczeń.

Piknik rodzinny promujący rodzicielstwo zastępcze realizowany był w ramach Projektu

„Wsparcie i Rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatu Lidzbarskiego” finansowanego

ze środków unii europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego Plus; Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+; Działanie 9.9: System pieczy zastępczej.