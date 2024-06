Długi weekend był bezpieczny

Blisko 100 kontroli przeprowadzili policjanci podczas ostatnich wolnych dni na terenie powiatu lidzbarskiego. Było spokojnie, choć doszło do kilku niegroźnych kolizji. Aż 43 kierowców ukarano za przekroczenie prędkości.

Od środy, 29 maja do niedzieli lidzbarscy policjanci prowadzi wzmożone kontrole na drogach powiatu. Głównymi przewinieniami było przekraczanie dozwolonej prędkości, za co policjanci ukarali mandatami karnymi 43 kierujących. Pozytywne zaskakuje fakt, że nie zatrzymano żadnego nietrzeźwego kierującego.

Doszło jedynie do kilku niegroźnych kolizji.

W środę, 29 maja doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych na drodze pomiędzy Styjkowem a Miłogórzem. Kierująca volkswagenem 39-letnia mieszkanka Miłogórza na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bok citroena, którym kierował 71-letni mieszkaniec Stryjkowa. Żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń. Policjanci ukarali 39-latkę mandatem w wysokości 1100 zł, a na jej konto trafiło 10 punktów karnych.

W piątek, 31 maja policjanci interweniowali na terenie Lubomina, gdzie 53-letni kierujący osobowym mercedesem uderzył w leśne zwierzę, które wybiegło z przydrożnego rowu wprost pod nadjeżdżający samochód. Kierujący na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń, a uszkodzenia w jego pojeździe były niewielkie.

W sobotę, 1 czerwca na ul. 1 Maja w Ornecie doszło do zderzenia rowerzysty z samochodem osobowym. Jak ustalono doszło do niego z winy 56-letniego rowerzysty, który nie dostosował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go samochodu osobowego. Kierowca zahamował przed przejściem dla pieszych, a rowerzysta uderzył w tył pojazdu. Obaj kierujący byli trzeźwi i nie odnieśli żadnych obrażeń. Policjanci zastosowali wobec rowerzysty pouczenie.

W czwartek (30.05.2024 r.) policjanci na terenie całego powiatu dbali o bezpieczeństwo uczestników procesji związanych ze świętem Bożego Ciała. W trakcie procesji nie doszło do żadnych incydentów stanowiących zagrożenie.

kpp/tom