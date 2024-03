Sygnał Czytelnika. Bobry znowu w natarciu

-Piszę do was w sprawie kolejnej akcji bobrów. Tym razem ich ofiarą padło drzewo rosnące przy zamku. To stara wierzba, która została dosyć mocno obgryziona. Myślę, że jest do odratowania, tylko trzeba szybko coś zrobić, bo bobry mogą wrócić. Wiem, że urząd miasta zabezpieczał drzewa na bulwarze, myślę, że trzeba działać też w tej części miasta.

15 i 16 stycznia tego roku pracownicy Wód Polskich oraz Urzędu Miejskiego, we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i członkami Koła PZW Miasto zabezpieczyli narażone na zniszczenie drzewa wzdłuż rzeki Łyny. Zostały one owinięte metalową siatką, która uniemożliwia podgryzanie ich przez bobry. W większości przypadków ten zabieg jest skuteczny.

Podobny zabieg zastosowano już na opisywanej wierzbie, który powinien zniechęcić gryzonie do dalszej dewastacji.

Bobry to duże gryzonie znane ze swojej zdolności do budowania tam. Ich dieta opiera się na roślinach, takich jak kora drzew, pędy, gałęzie i liście. W okresie zimowym, gdy dostęp do świeżych roślin jest ograniczony, korzystają z zapasów zgromadzonych w tamie, a gdy tych brakuje niszczą znajdujące się na terenie ich żerowania drzewa i krzewy.

Dawniej bobry były częstym celem polowań dla pozyskania mięsa i futra, co spowodowało znaczny spadek ich populacji. Dzięki wprowadzeniu środków ochrony udało się przywrócić równowagę, a bobry stały się istotnym elementem środowiska.

Zęby bobrów rosną przez całe życie, co sprawia, że muszą gryźć drzewa, aby utrzymać je w odpowiedniej długości. Niestety ma to również poważne konsekwencje.

Rodzi się pytanie - gdzie bobry zaatakują tym razem?

tom