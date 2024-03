Wpadł w poślizg. Auto zostawił na poboczu i poszedł do domu

Mandatem karnym i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego ukarano mężczyznę, który pozostawił auto na poboczu drogi wojewódzkiej nr 513. Wcześniej wpadł w poślizg, zostawił uszkodzone auto i udał się do miejsca zamieszkania.

Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 12 marca. Chwilę przed godziną 16:00 policjanci otrzymali zgłoszenie o pozostawionym na poboczu przy drodze wojewódzkiej nr 513 samochodzie. Funkcjonariusze ustalili, że osobowym oplem kierował 33-latek. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i wpadł w poślizg, a w efekcie zjechał na pobocze drogi. Następnie pozostawił tam uszkodzony pojazd i powrócił do miejsca zamieszkania.

Po kilku godzinach od zdarzenia sytuację zgłosiła jego partnerka, właścicielka pojazdu. Policjanci ukarali kierującego mandatem karnym w wysokości 1000 zł i zatrzymali dowód rejestracyjny opla, bo jak się okazało nie miał on aktualnych badań technicznych. Również właścicielka pojazdu została ukarana mandatem w wysokości 100 zł za brak badań technicznych.

kpp/tom