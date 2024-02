Uratowali życie sąsiadowi. Wójt im za to podziękował

Czasami od najprostszej reakcji może zależeć zdrowie i życie innych osób. Dlatego tak ważna jest empatia i chęć niesienia pomocy innym.

Przekonali się o tym mieszkańcy Laudy w gminie wiejskiej Lidzbark Warmiński.

Przypomnijmy… W środę 17 stycznia br. pani Maria Obidoska spacerując z wnuczką Mają po miejscowości Lauda zauważyły dym wydobywający się z jednego z domów. Zaniepokojone sytuacją niezwłocznie zareagowały, informując najbliższego sąsiada pana Romana Mochnala, który bez wahania ruszył na pomoc. Natychmiastowa reakcja sąsiadów i interwencja służb uratowały mężczyźnie życie.

Osoby, które przyczyniły się do ocalenia mieszkańca Laudy zostały zaproszone na sesję Rady Gminy Lidzbark Warmiński, która odbyła się 20 lutego br. w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku.

Doceniając postawę bohaterów wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis osobiście złożył podziękowania za szybką reakcję pani Marii Obidoskiej oraz 8-letniej wnuczce Mai, jak również rodzicom za takie wychowanie córki. To właśnie Maja, jako pierwsza zauważyła niepokojącą sytuację. Dziewczynka wykazała się dużą odpowiedzialnością i mądrością nie bagatelizując zdarzenia.

Szczególne podziękowania wójt Gminy Lidzbark Warmiński skierował do pana Romana Mochnala, który bezpośrednio narażał swoje zdrowie i życie wchodząc kilkakrotnie do płonącego budynku w celu zabezpieczenia poszkodowanego.

Ratowanie życia ludzkiego powinno być odruchem bezwarunkowym, co niestety nie zawsze jest spotykane. W tym przypadku mieszkańcy wykazali dużą wrażliwość społeczną oraz poczucie odpowiedzialności za drugą osobę. Mamy nadzieję, że ten przykład będzie inspirujący dla całej społeczności.

Do podziękowań dołączyła również rodzina poszkodowanego. W ramach pomocy poszkodowanemu Gmina Lidzbark Warmiński wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim zapewniła wsparcie w postaci pobytu w mieszkaniu wspierającym w Kochanówce. Mieszkanie spełnia wymagane standardy, gwarantując odpowiednie warunki bytowe oraz usługi sąsiedzkie, które wspierają pogorzelca w podstawowych potrzebach do czasu powrotu do lepszego funkcjonowania.

W Gminie Lidzbark Warmiński zabezpieczone są odpowiednie rozwiązania na okoliczność wystąpienia sytuacji kryzysowych po to, by kompleksowo wspierać mieszkańców gminy.