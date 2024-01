Ciągniki wyjadą na ulice. Jutro protest rolników

Ciągniki protestujących wyjadą na ulice 24 stycznia (środa). Tego dnia ruch drogowy w Lidzbarku Warmińskim (na trasie przejazdu ciągników) może być utrudniony. Protest w tej formie ma potrwać od godz. 11.30 do godz. 14.00.

Zbiórkę zaplanowano przy ul. Olsztyńskiej. Po czym rolnicy ruszą w stronę Bartoszyc do Rogóża i wrócą do Lidzbarka Warmińskiego.

Protest odbędzie się w wielu miejscach w Polsce pod hasłem: #EUROPA to znaczy: hodować i uprawiać.

Rolnicy chcą między innymi zatrzymać niekontrolowany import towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej niestosujących norm UE. Polscy Rolnicy sprzeciwiają się też kierunkowi rozwojowemu UE, nowym zasadom, które każą im odłogować 4% gruntów ornych. Problemów jest więcej.