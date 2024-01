W Bieniewie spłonęło 21 krów

We wsi Bieniewo w gminie Lubomino w płomieniach stanęła obora. W chwili pożaru były w niej krowy. Spłonęło 21 sztuk bydła. Pożar wybuchł w poniedziałek 22 stycznia 2024 r. nad ranem. Niestety, zbyt późno został zgłoszony służbom ratunkowym.

Dzisiaj, w poniedziałek 22 stycznia br. po godzinie 7:00 rano do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim wpłynęło zgłoszenie o pożarze obory, w której znajdować się miały zwierzęta. Zdarzenie miało miejsce z miejscowości Bieniewo w gminie Lubomino.

— Dyżurny do walki z pożarem zadysponował zastępy z miejscowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz zastępy z OSP Lubomino i Wilczkowo — informuje kpt. Damian Stankiewicz z KP PSP w Lidzbarku Warmińskim. — Pierwsi na miejscu zdarzenia byli ochotnicy z Lubomina. Dowódca przekazał informację o pożarze, który jest w fazie wygasania. Dach budynku murowanego o pow. około 150m2, zawalił się do środka. Drewniane elementy konstrukcyjne dachu uległy znacznemu spaleniu. W środku pogorzeliska znajdowały się martwe krowy. W wyniku wysokiej temperatury i bezpośredniego oddziaływania ognia, spaliło się łącznie 21 sztuk bydła. Zastana sytuacja oraz wywołane straty świadczą, że pożar rozpoczął się w kilka godzin wcześniej, jednak nikt go nie zauważył.

Działania strażaków polegały m.in. na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz dogaszeniu pogorzeliska.

Sprawdzono dodatkowo budynki, które w wyniku pożaru mogły być zagrożone pośrednio oraz bezpośrednio. Wykonano również prace rozbiórkowe.

Na miejscu, prócz strażaków, obecny był patrol policji, pogotowie energetyczne oraz pracownicy z Urzędu Gminy Lubomino.

lub