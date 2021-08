Dziecko wypadło z balkonu na trzecim piętrze

Dziecko wypadło z balkonu — foto z akcji (Lidzba zdjęć w galerii: 9) Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratownicze — Zespół Ratownictwa Medycznego, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nowomiejskiej PSP i policja. W chwili przybycia ratowników niespełna dwuletnie dziecko było przytomne i nie wymagało podjęcia reanimacji. Na miejscu podjęto decyzję o wezwaniu Śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który poszkodowanego malucha zabrał do Olsztyna.— Za wcześnie jest mówić, jak doszło do wypadku. Jesteśmy w trakcie wyjaśniania okoliczności zdarzenia — powiedziała aspirant Ludmiła Mroczkowska z nowomiejskiej komendy policji.Warto zaznaczyć, że miejscem gdzie spadło dziecko był trawnik z wilgotnym podłożem. Niewątpliwie zamortyzowało to upadek z tak znacznej wysokości. ul