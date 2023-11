Swoją pasją do tenisa stołowego zarażała innych. XVI Memoriał Marty Komor w Kętrzynie

Trzy złote medale, dwa srebrne i jeden brązowy to dorobek kętrzyńskich tenisistów stołowych w XVI Memoriale Marty Komor, który dobył się 18.11.2023r w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie.

Adam Pietryszyn, Tymon Batko i Piotr Szymanowski (kategoria skrzat – do 7lat). Ewelina Srzysko i Elżbieta Danielczyk (kategoria open kobiet). Złoty medal w kategorii open dorzucił Jarosław Wikira, trener kętrzyńskich pingpongistów UKS Olimp.

To już XVI Memoriał Marty Komor, który ściąga do Kętrzyna najlepszych tenisistów stołowych z województwa. Zagościło u nas 80-ciu zawodników z klubów (Olsztyn, Mrągowo, Giżycko, Ostrołęka, Węgorzewo, Reszel, Korsze, Srokowo). Krzysztof Targoński, organizator kętrzyńskiego turnieju mówi, że potwierdza to wysoką rangę memoriału.

- Należą się słowa podziękowania zawodnikom i trenerom za tak liczne stawienie się na naszym turnieju. Wielkie podziękowania również dla Urzędu Miasta Kętrzyn, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie, MOSiR Kętrzyn, "Weda" Kętrzyn i oczywiście rodzicom kętrzyńskich zawodników, którzy i tym razem spisali się na medal przygotowując poczęstunek, który umilił czas zawodnikom między meczami - mówi Krzysztof Targoński, jeden z organizatorów i trener UKS Olimp Kętrzyn.

Wyniki XVI Memoriału Marty Komor, Kętrzyn 18.11.2023

Dzieci do lat 7:

1. Adam Pietryszyn - Kętrzyn

2. Tymon Batko - Kętrzyn

Karol Kresin - Giżycko

3. Piotr Szymanowski - Kętrzyn

Szkoły Podstawowe:

1. Kamil Kresin - Giżycko

2. Bartosz Orzoł - Giżycko

3. Paweł Ciak - Giżycko

Kobiety Open:

1. Ewelina Srzysko - Kętrzyn

2. Elżbieta Danelczyk - Kętrzyn

3. Monika Kawecka - Giżycko

Mężczyźni Open:

1. Jarosław Wikira - Kętrzyn

2. Jacek Baczewski - Mrągowo

3. Grzegorz Sajnaj - Olsztyn

Weterani 60+:

1. Zbigniew Ratuszniak - Mrągowo

2. Janusz Rososiński - Giżycko

3. Bogusław Szczepanik - Giżycko

Klasyfikacja UKS Olimp szkoły podstawowe:

1. Kornel Boratyński - Kętrzyn

2. Jakub Żukowski - Kętrzyn

3. Piotr Pietryszyn - Kętrzyn

Wspomnienie o Marcie Komor

Urodziła się 22 lipca 1974 roku w Łukowie w województwie lubelskim. Szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Olsztynie. Od 6 klasy szkoły podstawowej rozpoczęła treningi tenisa stołowego. Grała w 2 lidze tenisa stołowego kobiet oraz w lidze okręgowej, reprezentując AZS WSP Olsztyn. Studiowała na AWF w Gdańsku, gdzie ukończyła dwa kierunki: nauczyciela wychowania fizycznego i studia podyplomowe w zakresie odnowy biologicznej. Uzyskała kwalifikacje trenerskie w zakresie tenisa stołowego drugiej klasy. Pierwszą pracę podjęła w Pruszczu Gdańskim 1997 roku. Od 1999 roku zamieszkała w Kętrzynie i została zatrudniona w gimnazjum nr 2. W UKS Olimp stworzyła i prowadziła sekcję tenisa stołowego, biorąc udział w rozgrywkach 3 ligi na terenie całego województwa oraz organizując je na miejscu. Ciężka praca oraz wielkość podejmowanych przedsięwzięć zaowocowały awansem do II ligi tenisa stołowego mężczyzn w maju 2008 roku. Niestety, osobiście nie doczekała do rozpoczęcia rozgrywek drugoligowych. Ciężka choroba przerwała jej młode życie. Była osobą szczególnie zaangażowaną w pracę z młodzieżą. Swoją pasją, hobby i ulubioną dyscypliną zarażała coraz szersze kręgi pasjonatów celuloidowej piłeczki. W pamięci wszystkich, którzy ją znali pozostała nauczycielem spokojnym, cierpliwym, lubianym przez młodzież, wymagającym również od siebie.



red.