Uczniowie z Reszla podzielili się dobrem

Przygoda uczniów reszelskiej szkoły średniej rozpoczęła się we wrześniu od przesłania zgłoszenia do projektu #KOMÓRKOMANIA organizowanego przez fundację DKMS.

Było to równoznaczne z wyrażeniem woli, iż szkoła chce zorganizować w listopadzie akcję poszukiwania dawców szpiku. W projekt zaangażowali się uczniowie kilku klas, spośród których każdy znalazł dla siebie pole do działania. Jedni przygotowali prezentację o działalności fundacji, potrzebie rejestracji nowych dawców oraz sposobach pobierania szpiku, która została przedstawiona wszystkim klasom szkoły oraz uczniom trzech najstarszych klas reszelskiej szkoły podstawowej. Inni zadbali o produkcję plakatów i filmów promujących działania grupy w mediach społecznościowych. Wszystko po to, by pozyskać nowych dawców. Organizatorzy postanowili również wesprzeć finansowo działania fundacji. I tak narodził się pomysł kiermaszu charytatywnego, podczas którego sprzedawane były najróżniejsze “cudeńka” przygotowane przez klasy graficzne, architektury krajobrazu oraz technologii drewna. Kiermasz trwał przez 4 dni i cieszył się dużym zainteresowaniem. Kwota ok. 1000 zł powędrowała do puszki DKMS!

Akcja rejestracji dawców ruszyła 20 listopada i przez 4 dni w szkole przeszkoleni wolontariusze przyjmowali zgłoszenia osób, które postanowiły dołączyć do grona potencjalnych dawców. Ostatniego dnia punkt rejestracji przeniesiony został do przychodni ProFamilia w Reszlu. Ostatecznie udało się pozyskać 25 nowych dawców.

Warto mieć nadzieję, że dzięki akcji reszelskiego Zespołu zwiększyła się świadomość wielu osób. Że udowodniono, iż oddawanie szpiku jest ważne i potrzebne. Że każdy nawet w małej miejscowości może podarować komuś życie. Dziękujemy!

Dorota Parada

koordynator