Eco seniorzy sadzili drzewa w kętrzyńskim lesie. Górkę Poznańską czekają zmiany

Kilkaset nowych drzew zasadzono w miejsce wyciętych niedawno na terenie tzw. Górki Poznańskiej. Do akcji wkroczyli wspierani przez leśników seniorzy. Nadleśnictwo Srokowo wspólnie z władzami miasta już niedługo zagospodarują ten obszar dla mieszkańców.

O kętrzyńskim lesie zrobiło się głośno podczas tegorocznych wakacji. Jedna z mieszkanek Kętrzyna nagłośniła w mediach społecznościowych sprawę prowadzonej wycinki. Leśnicy uzasadniali ją bezpieczeństwem i potrzebą likwidacji chorych drzew. Mieszkańcy mieli w tej kwestii wątpliwości. Pojawiły się nawet głosy o sprzedaży działek. Lasek ma powierzchnię 26 hektarów i jest osadzony głównie świerkiem, który zdaniem leśników, niekoniecznie dobrze przyjmuje się na tym obszarze siedliskowym. To miało wpływać na chorobowość tego drzewostanu. Na sesji Rady Powiatu nadleśniczy Zenon Piotrowicz zapowiadał, że jesienią w tym miejscu będą nowe nasadzenia.

Tak też się stało. 17 listopada pod lasem spotkali się leśnicy oraz seniorzy działający z Fundacji Eco Senior. Mimo niekoniecznie zachęcającej do tego pogody społecznicy wraz z pracownikami Nadleśnictwa Srokowo chwycili za łopaty i posadzili ponad 500 sadzonek. Zgodnie z planem są to drzewa liściaste, m.in. buk, głóg, jarzębina, czereśnia ptasia i tarnina. - Są to gatunki doniczkowe, biocenotyczne, które tutaj spełnią tutaj swoją rolę. Mamy bogactwo ptaków, które będą w przyszłości z tego czerpały swoją bazę pokarmową. Oprócz tego będziemy mieli doznania estetyczne. Kwitnące wiosną np. czereśnie ptasie będą cieszyły oko. Mam nadzieję, że wszystko się ładnie przyjmie - informował uczestników akcji leśniczy Jarosław Naumiuk.

To nie jest pierwsze zaangażowanie kętrzyńskich seniorów w Górkę Poznańską. Wielu z nich żywo interesowało się tym, co działo się tutaj w sierpniu. Oprócz samego zainteresowania, podejmują też konkretne działania. - Co miesiąc sprzątamy te miejsce, żeby było czysto i żeby można było tu miło spędzić czas. Jesteśmy fundacją Eco Senior, więc jesteśmy czynnymi seniorami, którzy dbają o porządek - mówi prezes Bożena Kaziniec.



fot. Anna Grula/Miasto Kętrzyn

W akcji wzięli udział również burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka i nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo Zenon Piotrowicz, którzy poinformowali o podpisaniu wspólnego listu intencyjnego. Zadeklarowali współpracę przy zagospodarowaniu i uatrakcyjnieniu obszaru Górki Poznańskiej, tak by jeszcze lepiej służył mieszkańcom miasta. Nadleśnictwo Srokowo już rozpoczęło prace nad biegnącą przez las ścieżką. Pojawi się na niej nowa nawierzchnia z naturalnego kruszywa, która poprawi komfort dla spacerujących, biegaczy i rowerzystów. Z kolei na wiosnę pojawią się nowe ławeczki i barierki. - Cieszy ta szeroko zakrojona współpraca, na wiosnę będzie jeszcze piękniej - nie kryje radości Ryszard Niedziółka.

- To bardzo dobra wiadomość. W końcu będzie jakiś monitoring, a służby będą pilnowały porządku, bo różnie tu bywa. Przychodzą różni ludzie. My jednak zawsze będziemy zwarci i gotowi do pomocy w ekologicznych działaniach - deklaruje Bożena Kaziniec.