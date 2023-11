Szykuje się solidna dawka przebojów Dire Straits

"Money for nothing", "Sultans of swing", "Brothers in arms" czy "Walk of life", to kanon światowej muzyki rozrywkowej. Te kultowe utwory z repertuaru Dire Straits wykona dla nas grupa Solid Rock.

Już 16 listopada o godz. 19.00 w sali kinowo-widowiskowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury będziemy mogli spędzić miło czas przy muzyce legendarnej grupy Dire Straits. Zapowiada się więc solidna dawka rocka, ale też m.in. bluesa.

Na muzykę Dire Straits wpłynęły różne gatunki, w tym jazz, folk czy blues. Pierwsze lata działalności zespołu przypadły na epokę gwałtownego wzrostu popularności punk rocka, z którym oszczędne, spokojne brzmienie Dire Straits, zbliżone raczej do roots rocka, zdecydowanie kontrastowało. Wiele z ich utworów cechowała melancholijność.

Najpopularniejszy album zespołu, "Brothers in Arms", sprzedał się w liczbie ponad 30 mln egzemplarzy, będąc zarazem jednym z pierwszych albumów wydanych na płycie CD.

Podczas koncertu usłyszycie najbardziej znane utwory z 15-letniej działalności zespołu Dire Straits m.in: "Money for nothing" czy "Walk of life", "Sultans of swing", "Private Investigations", "Calling Elvis", "So far away", "Telegraph Road".

Zespół Solid Rock powstał z miłości do tej muzyki, a członkowie zespołu to muzycy z wieloletnim doświadczeniem.

Andrzej Waluk – gitarzysta, wokalista i założyciel zespołu,

Remigiusz Olszewski - wokalista, gitarzysta,

Stach Czeczot – basista,

Krzysztof Partyka - instr. klawiszowe,

Zbyszek Chrzanowski – perkusista.

Solid Rock to solidna dawka porządnego energetycznego rocka.

Bilety do nabycia na www.kupbilecik.pl lub 16 listopada przy wejściu na koncert.