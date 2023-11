Dr Watt w hołdzie nieobecnym...

Kętrzyńska grupa rockowa Dr Watt zaprezentowała nowy singiel zwiastujący nadchodzącą płyte. To wyjątkowy utwór na wyjątkowy czas...

Premiera utworu "52" odbyła się tuż przed dniem Wszystkich Świętych - 31 października. To nawiązanie do słynnej ballady "51" grupy TSA, ale nie tylko... - Song został napisany po śmierci naszego przyjaciela, który odszedł w wieku 52 lat. Publikując go, chcemy zachować w pamięci wszystkich, których już nie ma wśród nas - podkreślają muzycy.

Autorem tekstu jest wokalista Paweł Bielecki, a muzykę napisał gitarzysta Paweł Korol. Gościnnie chórki zaśpiewali - Roman "Chudy" Szymanowski z dawnej kętrzyńskiej Synkopy oraz były muzyk Dra Watta - Marcin Głos. Nagrań dokonano w studiu Kętrzyńskiego Centrum Kultury pod okiem Sławomira Szuszczewicza.

Utwór jest poświęcony zmarłemu w sierpniu 2021 roku Grzegorzowi Bazirakowi. Popularny "Bazyl" był wokalistą i gitarzystą działającej w Kętrzynie na przełomie lat 80-tych i 90-tych death metalowej formacji Impurity. Grupa pozostawiła po sobie jedynie dwie demówki – „Immense Decay” (1989) i „In Pain We Trust” (1990). Na tej drugiej gościnnie zagrał Piotr „Peter” Wiwczarek (Vader), a inżynierem dźwięku był Włodzimierz Iliaszewicz (realizator pierwszych produkcji m.in. Vader i Christ Agony). Bazirak już wtedy interesował się grafiką i tatuażami. I to właśnie z nimi związał swoją życiową drogę. Uważany jest za jednego z prekursorów kolorowych tatuaży w Polsce, a jednym z jego najbardziej znanych klientów był m.in. lider grupy Vader.

Z kolei nowa płyta Dra Watta ma się pojawić pod koniec tego roku.

car