Nauczyciele z Reszla doskonalą wiedzę z Erasmusem

Na 2023 rok przyznano szkole 15.732 €, a w wyjazdach szkoleniowych wzięło udział sześciu nauczycieli. Pierwszy wyjazdowy kurs w tym roku odbyła p. Danuta Machnio, która zgłębiała tajniki j. angielskiego w Executive Training Insitute Malta w St. Julian`s na przełomie kwietnia i maja. Bezpośrednim owocem kursu i nowych znajomości było spotkanie on-line uczniów naszej szkoły z olimpijczykiem i trenerem biathlonu zimowego z Litwy Tomasem Kaukenasem, które we współpracy z anglistami przeprowadzono 26 maja. Nasi uczniowie mogli zapytać o drogę sportową od treningów w małym litewskim miasteczku do olimpijskiego podium i zawodu trenera.

Koniec czerwca to mobilność czworga nauczycieli: p. D. Parady, p. E. Piechoty, p. A. Palke i p. G. Chomontowskiego do Malagi i na Teneryfę. Pan A. Palke poznawał arkana projektowania, tworzenia i zarządzania stronami internetowymi na platformie CMS WordPress, zaś anglista i dwie matematyczki doskonalili umiejętność skupiania uwagi oraz przygotowywania uczniów do kariery poprzez kreatywne i krytyczne myślenie. Egzotyczna i malownicza sceneria Malagi oraz magia Teneryfy z pewnością pozwoliły bardziej skupić uwagę naszych pedagogów na wyzwaniach przyszłości wymagających nieustannej kreatywności.

Ostatnią tegoroczną mobilność odbyła p. Katarzyna Kurgan-Romańczuk, która na przełomie września i października uczestniczyła w kursie kreatywnego używania technologii w Classroomie w Alpha School of English w Saint Paul`s Bay na Malcie oraz delektowała się licznymi magnetyzującymi zabytkami Malty i Gozo.

Nauczyciel to jeden z tych zawodów, w których aby nadążać za potrzebami intelektualnymi młodego człowieka należy go wyprzedzać w odkrywaniu nowych horyzontów. Chcąc prowadzić ucznia w przyszłość należy stale doskonalić swoją wiedzę i umiejętności oraz nieustannie szukać inspiracji. Projekty Erasmus + dają takie możliwości i poszerzają mentalne horyzonty dosłownie i w przenośni. Atutem programu Erasmus + jest również fakt, że kandydat, uwzględniając założone cele, sam wybiera rodzaj kursu i lokalizację stosownie do swoich predyspozycji, potrzeb i zainteresowań. Niewątpliwie wartością dodaną kursów są wspomnienia urokliwych miejsc, w których się one odbywają oraz nowe znajomości i przyjaźnie z uczestnikami z innych krajów Unii Europejskiej, które procentują w przyszłości. A teraz? Czekamy na rozdanie 2024!

Danuta Machnio