Kętrzyńskie Morsy rozpoczęły nowy sezon

W sobotę, 21 października, Mazurski Klub Kętrzyńskie Morsy oficjalnie rozpoczął sezon na swojej plaży nad jeziorem Siercze. Imprezę rozpoczęła drużyna Mroźniaków, symbolicznie "wbiegając" w nowy sezon. Była wspólna zabawa, ognisko, poczęstunek oraz oczywiście kąpiel. Ci, których nie przestraszyły warunki pogodowe weszli do wody, a następnie mieli możliwość skorzystania z mobilnej sauny od Saunamistrza. A śmiałków zimnej kąpieli nie brakowało - od tych kilkuletnich po seniorów.

W wydarzeniu tradycyjnie już wzięli udział uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kętrzynie. — Dziękujemy im za obecność i wspólną zabawę. Dziękujemy, również Wójtowi Pawłowi Bobrowskiemu i Gminie Kętrzyn za wsparcie finansowe oraz dla Bank Żywności w Olsztynie za okazaną pomoc — piszą w mediach społecznościowych Kętrzyńskie Morsy.

Do ich grona może dołączyć każdy chętny. — Serdecznie zapraszamy wszystkich zimnolubnych do wspólnych kąpieli co niedzielę o godz. 13:00 nad jezioro Siercze obok Księżycowego Dworku w Gierłoży — zachęcają pasjonaci zimnych kąpieli.

Morsowanie warto zacząć od konsultacji z lekarzem. Szczególnie jest to ważne w przypadku osób dotkniętych chorobami układu krążenia, nadciśnieniem czy epilepsją. Można też porozmawiać z doświadczonymi, jak przygotować się do swojego "pierwszego razu". W praktyce jest to jedna z tych pasji, która nie jest skomplikowana i nie wymaga praktycznie żadnych nakładów finansowych. Podstawa to strój kąpielowy, do tego czapka, rękawiczki czy buty, w których będziemy mogli wejść do wody. Może to być specjalne obuwie sportowe, ale też buty lub skarpety neoprenowe, które można zakupić w sklepach sportowych czy w internecie. Trzeba też pamiętać o ciepłych ubraniach na zmianę i termosie z ciepłym napojem, aby móc się rozgrzać po wyjściu w wody - radzą morsy

Dlaczego warto morsować? — Wpływa to pozytywnie na organizm człowieka m.in. znacznie poprawia krążenie krwi, zwiększa odporność, poprawia się wydolność układu sercowo-naczyniowego oraz polepsza ukrwienie skóry — wyliczają kętrzyńskie morsy. — Morsowanie przyśpiesza również pracę serca, co powoduje lepsze ukrwienie tkanek, a tym samym organizm szybciej pozbywa się nadmiaru tkanki tłuszczowej, co z kolei ułatwia zrzucenie zbędnych kilogramów. Ponadto poprawia ono wygląd skóry – wygładza ją i ujędrnia — zachwalają zalety zimnych kąpieli wielbiciele morsowania.

Wojciech Caruk