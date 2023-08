Takie proste sprawy ułatwiają życie mieszkańcom

Przy nowym przystanku na ul. Chrobrego w Kętrzynie stanęła ławeczka. To nic sensacyjnego. Warto jednak podkreślić, że jest to reakcja na sygnał mieszkanki.

Wraz z reformą kętrzyńskiej komunikacji na początku roku pojawiły się nowe przystanki. W wielu punktach są to słupki ze znakiem i rozkładami jazdy. Jeden z takich przystanków stanął, na prośbę mieszkańców, przy ul. Chrobrego obok LIDL-a. — Bardzo dobrze, że tak się stało. Teraz bez problemu mogę z Ogrodowej przyjechać tu na zakupy i wrócić kolejnym bezpośrednim autobusem — mówi starsza kobieta korzystająca z miejskiej komunikacji.

Jakiś czas temu uwagę na to miejsce zwróciła młoda kętrzynianka. — Pytałam się znajomych co można zrobić w mieście. Jedna osoba z rejonu Falkland podpowiedziała, że brakuje w tym miejscu ławeczki, gdyż często starsi ludzie stoją, nieraz z zakupami. Wiadomo, że dla nich, dla osób niepełnosprawnych czy kontuzjowanych takie stanie może być problemem. Zdrowie, komfort człowieka są ważne, więc postanowiłam dla tych pasażerów ułatwić czas oczekiwania na autobus, by mogli odpocząć na swoim przystanku — opowiada Magda Wołoszka.

Postanowiła o pomoc poprosić miejskich radnych. Aktywnie na tę propozycję zareagował Czesław Ćwik. — Złożyłem w tej sprawie wniosek na ostatniej sesji i za chwilę tę ławeczkę postawiono — mówi radny. Ławeczka jest metalowo-drewniana i wkomponowana w niewielki obszar zieleni tuż przy przystanku.

To pokazuje, w jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na zmianę otoczenia i komfortu życia w mieście. Tym bardziej, że takie niewielkie zadania nie wymagają wielkich nakładów finansowych, procedur urzędowych itd. — Mieszkańcy często zwracają się do mnie za pośrednictwem messengera lub mojej strony radnego (po to też między innymi powstała). Czasem są to sprawy przekraczające kompetencje radnego lub dotyczące kompetencji powiatu. W sprawie ławeczki poprosiła mnie o to mieszkanka, zwracając uwagę na coś ważnego i oczywistego. Ludzie z zakupami musieli czekać na stojąco. Czasami takie proste sprawy ułatwiają bardzo życie mieszkańcom, więc bez skrępowania proszę Urząd Miasta o ich zrealizowanie — dodaje Czesław Ćwik.