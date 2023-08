Ruszyła długo wyczekiwana budowa ścieżki rowerowej w kierunku Wilczego Szańca

31 marca podpisano umowę, a kilka dni temu ruszyła budowa długo wyczekiwanej ścieżki rowerowej Kętrzyn - Gierłoż - Parcz. Pierwszy etap zakłada poprowadzenie ciągu do plaży nad jeziorem Mój w Czernikach.

Wykonawcą inwestycji jest kętrzyńska firma Mariola Deszczyńska Usługi Budowlane i Transportowe. Pierwszy etap zakłada budowę ścieżki od skrzyżowania w pobliżu Karolewa z drogą wojewódzką Kętrzyn - Giżycko do zjazdu w kierunku Terenu Rekreacyjno - Wypoczynkowego nad jeziorem Mój w Czernikach. Długość odcinka to ok. 3,5 km. Na trasie, w Czernikach, powstanie również MOR - Miejsce Obsługi Rowerów.

— O znaczeniu tej ścieżki chyba nie trzeba wiele mówić. Przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo. W dalszej perspektywie jest oczywiście Gierłoż i Mazurska Pętla Rowerowa, a także Kętrzyn - Święta Lipka. To sprawa priorytetowa, aby taki układ ścieżek zafunkcjonował — podkreśla Paweł Bobrowski, Wójt Gminy Kętrzyn.

— To duża satysfakcja dla nas, samorządowców, że budowa tej ścieżki staje się faktem — mówił podczas marcowego podpisania umowy starosta Michał Kochanowski. Przypomniał też, że władze gminy i powiatu mają podpisane porozumienie na wspólne poszukiwanie środków, które zostaną przeznaczone na realizację kolejnego etapu - do Wilczego Szańca. — Oprócz poprawy bezpieczeństwa to dodatkowa oferta turystyczna dla tych, którzy będą odwiedzać ziemię kętrzyńską — dodał Kochanowski.

Wartość realizowanej obecnie inwestycji to 4 950 000 zł, w tym 4 702 500 zł dofinansowania pozyskanego przez Związek Gmin "Barcja" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny wynosi 247 500,00 zł z czego: Związek Gmin Barcja - 97 500,00 zł, a samorządy Gminy Kętrzyn, Miasta Kętrzyna i Powiatu Kętrzyńskiego przeznaczyły na ten cel kwotę po 50 000,00 zł.