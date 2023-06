Muzyka ponownie zabrzmi w murach reszelskiego zamku. Zacznie Alicja Majewska, zakończy Paweł Domagała

Alicja Majewska, Raz Dwa Trzy czy Paweł Domagała. To tylko niektórzy artyści, którzy w te wakacje zagoszczą na dziedzińcu reszelskiego zamku. To druga odsłona projektu realizowanego przez Zamek Reszel i Scenę Kulturalną.

Inicjatywa pod nazwą "Scena Na Zamku" zagościła w Reszlu w 2022 roku. Dzięki temu na zamkowym dziedzińcu wystąpili tacy artyści, jak m.in. Kasia Kowalska, Muniek Staszczyk czy Maciej Maleńczuk. Projekt z założenia miał przyciągnąć ludzi ceniących dobra muzykę. Niepowtarzalny klimat dziedzińca ma podkreślać kameralność i oryginalność każdego wydarzenia. - Tworząc projekt Scena Na Zamku zrealizowaliśmy nasze osobiste marzenie o organizacji koncertów największych artystów w niepowtarzalnym, klimatycznym otoczeniu starego zamczyska - mówią właściciele reszelskiego obiektu. - Scena Na Zamku to początek nowej odsłony wieloletniej tradycji wydarzeń kulturalnych, z których słyniemy. Zależy nam, aby każdy kto przychodzi na koncert do zamku przeżył fantastyczny wieczór i wyjechał pełny niezapomnianych wrażeń. Wierzymy, że organizowane przez nas koncerty w kolejnych latach pobudzą lokalny biznes i staną się impulsem do następnych dużych przedsięwzięć w naszym mieście - podkreślali zapowiadając ubiegłoroczny cykl.

I tak też się stało. Wakacyjny sezon 2023 również będzie obfitował w występy gwiazd. Jak przedstawia się plan na najbliższe dwa miesiące?

30.06 (piątek) - Alicja Majewska & Włodzimierz Korcz & Warsaw String Quartet

07.07 (piątek) - Natalia Przybysz

20.07 (czwartek) - Voo Voo

04.08 (piątek) - Artur Andrus

25.08 (piątek) - Raz Dwa Trzy

31.08 (czwartek) - Paweł Domagała

Szczegółowe informacje o wydarzeniach i biletach można znaleźć min. na FB Zamek Reszel.



O dobry humor zadba Artur Andrus / fot. Wojciech Caruk

Sam projekt to efekt współpracy reszelskiego zamku z agencją Scena Kulturalna. Jej misją jest dostarczanie rozrywki na najwyższym poziomie. Do tej pory spółka organizowała imprezy w Warszawie, a latem również w miejscowościach nad Bałtykiem. W 2022 roku zawitała na Warmię. - Wspólnie z naszymi przyjaciółmi ze Sceny Kulturalnej podjęliśmy się zadania trudnego, ale chyba udało nam się tchnąć jeszcze więcej życia w nasz ukochany zamek i Reszel. I co najważniejsze, nie udałoby się to bez naszej najlepszej publiczności, wspaniałych mieszkańców Reszla, Warmii i okolic - podsumowują właściciele zamku.



Ubiegłoroczne koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem / fot. Wojciech Caruk



Wojciech Caruk