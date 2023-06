II Gminny Konkurs Ortograficzny Klas III

Celami tego konkursu są m.in. mobilizowanie do poznania i utrwalania reguł ortograficznych, rozbudzanie motywacji do korzystania ze słowników ortograficznych, zachęcanie do zabawy z ortografią, kształtowanie czujności ortograficznej, doskonalenie poprawności ortograficznej, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach kształcenia oraz wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji.

Na konkurs przybyli uczniowie klas III ze szkół Gminy Kętrzyn, a swoją obecnością zaszczycili także Inspektor Oświaty Gminy Kętrzyn p. Anna Abramowicz oraz dyrektor szkoły p. Jerzy Pruszyński. Uczestnicy mieli okazję sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych w praktyce. Tekst dyktanda nawiązywał do przeżyć w kinie, do czego odnosiła się przygotowana sceneria z kinowych plakatów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja. Po napisaniu dyktanda na uczestników konkursu czekał słodki poczęstunek. W tym czasie komisja konkursowa w składzie: p. inspektor, p. dyrektor, nauczyciele przybyłych na konkurs, sprawdzała dyktanda.

Po sprawdzeniu i dokładnym przeanalizowaniu prac konkursowych, komisja wyłoniła Mistrza: Michała Skórskiego z SP w Biedaszkach i dwóch Wicemistrzów: Kacpra Siekluckiego z SP w Wilkowie oraz Lenę Sielską z SP w Biedaszkach. Wykazali się bardzo dobrą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. Uczniów z Biedaszek przygotowywała p. Barbara Szulich, a z Wilkowa p. Katarzyna Nawrocka.

Serdecznie gratulujemy! Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców przy SP w Kruszewcu oraz pozyskane od sponsorów. Organizatorem konkursu była p. Elwira Żukowska.