Na nową drogę czekali co najmniej 50 lat [ZDJĘCIA]

Już nikt nie wie ile czasu mieszkańcy czekali na nową drogę łączącą Łankiejmy i Głowbity, w gminie Korsze. - Ja mam 40 lat i nie pamiętam czasów lepszej drogi w Dzierżążniku, więc nie wiem... Chyba co najmniej z 50 lat - zastanawia się Tomasz Kowalski, sołtys sołectwa Łankiejmy. - Ta droga była potrzebna. Niejednokrotnie problem z dojazdem miały szkolne autobusy czy nawet karetki - dodaje.

Dwa lata temu powiatowa droga "wygrała" plebiscyt, ogłoszony przez Radio Olsztyn, na najgorszą drogę w województwie warmińsko-mazurskim. Teraz ten stan rzeczy uległ zmianie. Odcinek o długości ok. 3 kilometrów zyskał nową nawierzchnię. - Podjęliśmy wyzwanie i korzystając z Programu Inwestycji Strategicznych, dzisiaj widzimy efekty naszej pracy. Koszt przedsięwzięcia to niemal 4 mln 200 tys. zł. Mieszkańcy Łankiejm, Sarkajm, Dzierżążnika i Głowbit od lat czekali na standard, który dzisiaj osiągnęliśmy. Nowa nawierzchnia ułatwia bezpieczny i komfortowy dojazd do Korsz - mówi Michał Kochanowski, starosta kętrzyński.

Oficjalne otwarcie wyremontowanej trasy odbyło się 12 czerwca w Dzierżążniku. - Czuję satysfakcję i zadowolenie, bo widzę jak mieszkańcy są zadowoleni z tej drogi. Trzeba podziękować tu dla starosty Michała Kochanowskiego i burmistrza Korsz Jana Adamowicza, który będąc jeszcze radnym powiatowym mocno zabiegał o tę drogę. Ja ją tylko zgłosiłem do plebiscytu, który wygraliśmy. Jeśli będzie plebiscyt na najlepszą drogę w województwie, to na pewno się zgłosimy - śmieje się sołtys Łankiejm. - Na tej drodze już się zwiększył ruch nie tylko samochodów, ale ludzie jeżdżą też rowerami i hulajnogami. Zdecydowanie poprawił się wizerunek wsi - dodaje Jan Rynkiewicz, sołtys sołectwa Dłużec Wielki. - Teraz będę mógł bezpiecznie jeździć rowerem do pracy. Robiłbym to wcześniej, ale poruszanie się jednośladem drogą wojewódzką niestety nie jest najbezpieczniejsze - nie kryje radości burmistrz Korsz Jan Adamowicz, który do urzędu dojeżdża z Łankiejm.

W otwarciu udział wzięli również m.in. minister Norbert Maliszewski, Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Senator RP Małgorzata Kopiczko poseł Jerzy Małecki, radni gminni i powiatowi oraz mieszkańcy.

Zakres wykonanych prac objął budowę jezdni bitumicznej o szerokości 5m, przebudowę zjazdów, budowę poboczy, odwodnienie drogi, przebudowę przepustów, wykonanie oznakowania pionowego.

Wojciech Caruk