Święto Straży Granicznej w Kętrzynie

Obchody rozpoczęła msza w bazylice św. Jerzego, po której w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza przemaszerowano pod kętrzyński Ratusz na Pl. Piłsudskiego.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili m.in.: Podsekretarz Stanu w MSWiA Błażej Poboży, Janusz Jabłoński reprezentujący Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Królewcu, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz. Ponadto, w przedsięwzięciu udział wzięły służby mundurowe, przedstawiciele władz lokalnych i duchowieństwa oraz mieszkańcy Kętrzyna i regionu.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Zybiński w imieniu swoim i współgospodarza uroczystości - Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk. SG Adama Pacuka, przywitał zaproszonych gości, funkcjonariuszy i pracowników SG oraz mieszkańców. - Wasz szacunek do naszej służby dodaje nam sił i sprawia, że jest doceniania przez społeczeństwo zarówno w regionie, jak i na całym terytorium Polski i arenie międzynarodowej. Wielokrotnie dowodziliśmy i nadal dowodzimy swojej wartości i skuteczności w trudnych sytuacjach. Celebrując dzisiejszy dzień pamiętajmy, że nie możemy spocząć na laurach. Wyciągając wnioski przygotowujemy się na nowe ewentualne zagrożenia. Łącząc siły z innymi służbami jesteśmy w stanie stawiać czoła wyzwaniom stawianym nam przez współczesny świat. Dynamiczne zmiany wymagają od funkcjonariuszy dyspozycyjności i determinacji,zdobywania rzetelnej wiedzy oraz rozwijania praktycznych umiejętności.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży pogratulował wyróżnionym i awansowanym funkcjonariuszom, życząc równocześnie dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. - Dzięki wam Polacy czują się bezpiecznie. W ostatnich latach mierzyliście się z wyzwaniami najtrudniejszymi od dekad. Najpierw pandemia, potem operacja hybrydowa prowadzona przeciw Polsce i niesłusznie nazywana przez niektórych kryzysem migracyjnym, a teraz pomoc prawdziwym uchodźcom wojennym z Ukrainy, która staje pod naporem regularnej agresji rosyjskiej. Mimo takich trudnych wyzwań i nowych zadań ze wszystkich wywiązujecie się w sposób profesjonalny i doskonały. To się oczywiście przekłada na to, w jaki sposób postrzegają was mieszkańcy.

Serdeczne życzenia z okazji 32. rocznicy powołania Straży Granicznej wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom formacji, złożyli również Wojewoda i Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Święto Straży Granicznej to czas wyróżnień osób zasłużonych dla formacji.

W tym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Złoty Medal za Długoletnią Służbę 4 przedstawicielom W-MOSG i 4 CSSG. Srebrnym medalem uhonorowano 7 osób z W-MOSG i 2 z CSSG oraz brązowym 2 z CSSG.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński nadał Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej funkcjonariuszowi W-MOSG i 1 CSSG oraz Mariuszowi Pawłowskiemu Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Srebrny medal otrzymało 5 strażników granicznych z WMOSG i 2 z CSSG oraz Krzysztof Kuriata z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, insp. rez. Jerzy Chrobak - były Zastępca Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, płk Piotr Ziółkowski - Dyrektor Delegatury ABW w Białymstoku. Brązowy medal przyznano 12 osobom W-MOSG i 5 CSSG oraz przedstawicielom Wojska Polskiego, policji, Lasów Państwowych oraz Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Ponadto Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga nadał Odznakę Straży Granicznej – 31 funkcjonariuszom W-MOSG i 10 CSSG. Natomiast Komendant W-MOSG gen. bryg. SG Tomasz Zybiński wyróżnił 41 osób Emblematem Pamiątkowym Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w tym pracownika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam Pacuk nadał Odznakę Pamiątkową CSSG gen. mjr. Oleksandrowi Łuckiemu, Rektorowi Narodowej Akademii im. Bohdana Chmielnickiego Państwowej Straży Granicznej Ukrainy. - Czego najbardziej chciałbym życzyć, to pokoju na granicy. Chciałbym, żeby każdy, kto chroni granicy państwowej był pewny tego, że powróci spokojnie do domu, a państwo, było pewne, że ochraniacie na najwyższym poziomie jego granicę - zwrócił się do warmińsko-mazurskich funkcjonariuszy przedstawiciel ukraińskiej Straży Granicznej. - Najwyższe wyrazy uznania kieruję do wszystkich pograniczników, którzy jako pierwsi pomogli naszym żonom, dzieciom, rodzinom uciekającym przed wojną. Jestem wdzięczny każdemu Polakowi, który przyjął nasze rodziny. Jestem wdzięczny, że wy jako pierwsi podaliście nam pomocną dłoń, żebyśmy mogli bronić naszej ojczyzny. Jestem pewien, że z pomocą waszą i innych krajów zwyciężymy rosyjską nawałę.

Z okazji Święta Straży Granicznej w korpusie oficerskim otrzymało 17 funkcjonariuszy W-MOSG i 7 CCSG. Natomiast na pierwszy stopień oficerski promowanych zostało 14 funkcjonariuszy obu kętrzyńskich jednostek. Awans na stopień chorążego otrzymało 69 osób z W-MOSG i 5 z CSSG, a w korpusie podoficerów 88 funkcjonariuszy W-MOSG i 1 CSSG.

Doniosłym momentem było pożegnanie Naczelnika Wydziału Granicznego płk. SG Ryszarda Synowskiego. Pułkownik, żegnający się z mundurem po 40-tu latach służby otrzymał szablę oficerską.

Uroczystości w Kętrzynie poprzedził koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, który odbył się dzień wcześniej w Bartoszycach. Mieszkańcy Warmii i Mazur mogli również zobaczyć pokaz specjalistycznego sprzętu Straży Granicznej. Na uczestników czekała również graniczna grochówka.

32. rocznicę powołania Straży Granicznej uczczono również na placówkach terytorialnie podległych Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej.