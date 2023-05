Zakład Karny w Dublinach otrzymał swój sztandar

Uroczystości rozpoczęła msza w bazylice św. Jerzego w Kętrzynie, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Warmińsko – Mazurski Józef Górzyński. Następnie w asyście orkiestry wojskowej z Giżycka przemaszerowano do miejskiego amfiteatru.

Sztandar został ufundowany przez Polską Grupę Służby Więziennej – Przedsiębiorstwo Państwowe. Zgodnie z procedurą został on nadany przez Ministra Sprawiedliwości, któremu podlega Służba Więzienna. W Kętrzynie dyrektor ZK Dubliny mjr Jarosław Bas odebrał poświęcony sztandar z rąk minister Katarzyny Frydrych. — Sztandar w polskiej historii od zawsze pełni doniosłą rolę. Jest symbolem sławy wojennej, tradycji, wierności, honoru i męstwa. Przywołuje najwyższe wartości, jakimi są Bóg, honor i ojczyzna. Sztandar był i jest wyrazem najwyższego szacunku, godności, dumy i etosu zawodowego. Jego nadanie jest wielkim wyróżnieniem i dowodem szczególnego uznania za działalność na rzecz naszego kraju i jego obywateli oraz motywacją do rozwoju i dalszej pracy. Dlatego ten dzień, 23 maja 2023 roku, na zawsze zapisze się w historii Zakładu Karnego w Dublinach. To wyraz uznania i wyróżnienia dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników naszej jednostki. Jestem dumny, że to mojej osobie przypadł zaszczyt jego odebrania — powiedział w swoim wystąpieniu mjr Bas.

— Wielkim honorem było nadanie sztandaru oraz spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej. Sztandar to podniesienie rangi jednostki, to znak rozpoznawczy każdej służby, to także zobowiązanie do dbałości o najwyższe idee i wartości — podkreśliła minister Katarzyna Frydrych.

W wydarzeniu uczestniczył również Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. — My funkcjonariusze Służby Więziennej służymy Polsce, służymy państwu, służymy społeczeństwu. Na co dzień zapewniamy ład i porządek w więzieniu, chronimy społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także resocjalizujemy. Jestem przekonany, że słowa wyszyte na przepięknym sztandarze: Bóg, Honor, Ojczyzna będą dla was motywacją i inspiracją do dalszej wyjątkowej, niełatwej służby, jaką na co dzień pełnicie w Zakładzie Karnym w Dublinach. Dziękuję jednocześnie za wasze oddanie, poświęcenie i codzienny trud — zwrócił się do zgromadzonych gen. Andrzej Leńczuk.

Dzień później podobna uroczystość odbyła się w Bartoszycach, gdzie sztandar przekazano dla Zakładu Karnego w Kamińsku.

Wojciech Caruk