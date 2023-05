Leśne gotowanie w Wilczym Szańcu

Dobra kuchnia oparta o dary lasu, konkurs kulinarny, warsztaty grillowania, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, muzyka, zwiedzanie Wilczego Szańca - tak w skrócie wyglądała sobotnia Powiatowa Majówka Zdrowo na Ludowo "Leśne Gotowanie z KGW" oraz Noc Muzeów. - To już druga edycja. Cieszę się, że mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego oraz goście zaszczycili nas tak liczną obecnością. Imponująca frekwencja osiągnęła poziom niemal 3 tys. osób. Było dużo energii, dobrej kuchni i pozytywnych emocji - relacjonuje Michał Kochanowski, starosta kętrzyński, dziękując za pomoc gospodarzom gierłoskiego obiektu - Nadleśnictwu Srokowo. - Udostępniliśmy obiekt w ramach Międzynarodowej Nocy Muzeów. Tego dnia zwiedzanie, nasi przewodnicy, audioprzewodniki były bezpłatne. Odwiedzający mogli zobaczyć, jak nasz obiekt się zmienia - mówi nadleśniczy Zenon Piotrowicz.

Wydarzenie swoim patronatem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski. - Jak jest maj, to musi być majówka. Szukałem dobrego miejsca na spędzenie majówki. Powiedziano mi, że najlepsze miejsce jest w powiecie kętrzyńskim w Gierłoży. Przyjechałem i potwierdzam - to znakomite miejsce do wypoczynku, zabawy, ale też do spędzenia Nocy Muzeów w Wilczym Szańcu - mówi Artur Chojecki.

O stronę kulinarną zadbały Koła Gospodyń Wiejskich z Łankiejm, Linkowa, Garbna, Mołtajn, Windykajm, Silca, uczniowie klas gastronomicznych Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. Odwiedzający stoiska mogli oddać swój głos, na tych którzy przygotowali najlepsze potrawy. To była okazji, aby spróbować np. gulaszu z dzika, bigosu z leśnymi grzybami. Do tego ciasta, desery, soki, kompoty i nalewki.

WYNIKI:

1. miejsce - PCE Kętrzyn

2. miejsce - ZSCKR Karolewo

3. miejsce - KGW Linkowo

Poza konkursem warsztaty grillowania przeprowadził Uczniowski Klub Sportowy Tytan Łankiejmy i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie. Programy artystyczne zaprezentowali uczniowie ze Stowarzyszenia „Klucz”, Klub Seniora „Pod Niedźwiadkiem”, KGW „Kalinki” z Garbna, KGW „Anibabki” z Łankiejm, Chór Wrzos oraz Zespół „Echo” z Korsz.

Wojciech Caruk

Obszerna fotorelacja z tego wydarzenia dostępna na Facebooku Gazeta w Kętrzynie.