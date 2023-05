Żołnierze WOT złożyli przysięgę w Kętrzynie

Ochotnicy, którzy złożyli przysięgę wstąpili w szeregi 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej 14 kwietnia w Giżycku. To mieszkańcy całego województwa warmińsko-mazurskiego o różnych zawodach, zainteresowaniach i pasjach - pracownicy administracji, nauczyciele i uczniowie, informatycy i rolnicy. Niemal 50 ochotników zasili szeregi batalionu lekkiej piechoty w Giżycku. Blisko o 25 terytorialsów powiększy się batalion w Ełku. Ponad 10% żołnierzy będzie kontynuowało szkolenie w Morągu. Pozostali przysięgający, ponad 15%, to ochotnicy, którzy proces trzyletniego szkolenia będą realizowali w Braniewie.

Przez szesnaście dni szkolili się w 41 Batalionie Lekkiej Piechoty w Giżycku, ucząc się taktyki, posługiwania bronią, strzelania, zakładania maski przeciwgazowej i jej właściwego użycia, poruszania się w terenie z wykorzystaniem busoli, czy udzielania pomocy medycznej na polu walki. Nie zabrakło zajęć z czytania map i wyznaczania kierunków marszu, a także obsługi radiostacji.

- Wojsko Polskie potrzebuje takich ludzi jak wy. Waszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa regionu, w którym mieszkacie. Zarówno w przypadku konfliktu zbrojnego, jak i sytuacji kryzysowych, czy klęsk żywiołowych. Macie chronić lokalną społeczność - służyć jej wsparciem i pomocą – powiedział podczas uroczystości pułkownik Jarosław Kowalski, dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - To dopiero początek waszej drogi wojskowej. Przed wami kolejne wymagające etapy służby. Mogę was zapewnić, że nie będzie łatwo. Na pewno będą to wymagające i innowacyjne szkolenia. Jestem przekonany, że z honorem sprostacie wszystkim niełatwym wyzwaniom, do czego w najwyższym stopniu zobowiązuje was żołnierska przysięga – dodał dowódca.

- Szkolenie nie było łatwe. Nasza determinacja i wytrwałość pomogły nam osiągnąć cel i dziś możemy powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wystarczy chcieć i nie poddawać się. Ważne jest również wsparcie, którego nam nie zabrakło – powiedziała w imieniu wszystkich żołnierzy składających przysięgę, szeregowy Paulina Kamińska. Podziękowała dowódcom, instruktorom za pełną gotowość, zaangażowanie i wysoki profesjonalizm podczas szkolenia. - Dziękujemy naszym rodzinom za wsparcie i wyrozumiałość. Za to, że możemy realizować nasze marzenia podejmując działania na rzecz dobra wspólnego – naszej Ojczyzny – dodała.

Podczas uroczystości Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski powiedział: - Jestem zaszczycony i pełen podziwu dla Waszej gotowości do służby Ojczyźnie. Wasza determinacja jest inspirująca. Wybierając służbę w Wojsku Polskim wstępujecie na szlachetną drogę, która wymaga oddania, poświęceń i ciężkiej pracy. Wasza odwaga jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa.

Zanim jednak złożyli przysięgę czekał ich sprawdzian - pętla taktyczna. To podsumowanie zdobytych umiejętności. Jak ten czas wspominają świeżo "upieczeni" żołnierze, wśród których nie zabrakło mieszkańców Kętrzyna i okolic? – Moje doświadczenia po całym treningu i po sprawdzianie – pętli mówią mi, że siła jest w sekcji. Każdy z nas walczy ze swoimi słabościami. Natomiast nasza siła jest w naszych relacjach, które nas łączą. Wiemy jak się wspierać. Wiemy, gdzie jest słabsze ogniwo, na jakim elemencie i robimy wszystko, żeby przetrwać, przejść i zaliczyć – mówi Jarosław Sztabiński. - Szczerze mówiąc, największą trudność na pętli sprawiły mi skrzynki, bo jednak swoje ważą, a trzeba je ciągnąć – mówi Małgorzata Andrzejewska.

Po uroczystości odbył się piknik wojskowy, podczas którego można było obejrzeć pojazdy i sprzęt wojskowy, porozmawiać z żołnierzami oraz poczęstować się wojskową grochówką.

red.