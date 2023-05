Regionalny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy z udziałem uczniów z powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie i Mazurski Park Krajobrazowy z siedzibą w Krutyni.

Pomysłodawcą Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu. Koordynatorkami Konkursu są Krystyna Bujnowska - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie oraz Joanna Piskosz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu.



Konkurs ma na celu uświadomienie uczniom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska.

Konkurs cieszy się wśród uczniów i nauczycieli bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku do etapu szkolnego w lutym przystąpiło 187 uczniów z 20 szkół podstawowych na terenie powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego. Test IV Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego klas III rozwiązało w wymaganym czasie 30 minut 180 uczniów.

35 zwycięzców zmierzyło się z napisaniem testu finałowego. Jak co roku zwycięzcy otrzymali dzięki sponsorom atrakcyjne nagrody. Niewątpliwą atrakcją była wycieczka po Reszlu ze zwiedzaniem zabytków.

WYNIKI:

Mistrz - Nikola Korzeniewska (SP Nakomiady)

I Wicemistrz - Julia Kuczyńska (SP Korsze)

II Wicemistrz - Julia Hejduk (SP Kruszewiec) i Szymon Byliński (SP1 Kętrzyn)



Wyróżnienia:

Agata Majewska (SP Barciany)

Blanka Lubowidzka (SP1 Mragowo)

Aleksander Żołądek (SP Szestno)

Kacper Markowski (SP Sorkwity)

Mikołaj Pasławski (SP1 Kętrzyn)

Igor Chorążewicz (SP Warpuny)



Krystyna Bujnowska